Trumps neuer Fed-Chef Kevin Warsh hat gestern eine denkwürdige Pressekonferenz gegeben - die Aktienmärkte danach mit einem Abverkauf. Der Grund: Warsh blieb bei seinen Aussagen bemerkenswert unkonkret und brachte eine Ansammlung von "Kalendersprüchen", statt auf konkrete Journalisten-Fragen zur Inflation und Marktsignalen zu antworten. Aber das Problem liegt tiefer: faktisch will der neue Fed-Chef die Straffung der Finanzkonditionen den Märkten überlassen durch steigende Kapitalmarkt-Zinsen. Das macht Liquidität teurer und entzieht für die Aktienmärkte damit den zentralen Treibstoff! Aber bekanntlich liebt US-Präsident Trump steigende Aktienmärkte - und US-Finanzminister Bessent hasst steigende Anleiherenditen, die die Schuldenaufnahme verteuern..

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Das Video "Warum Trumps Fed-Chef Warsh schlecht für Aktienmärkte ist!" sehen Sie hier..