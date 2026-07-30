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Nemetschek Aktie mit Kurseinbruch - 30.07.2026
Am 30.07.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um -7,90 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.
Wie hat sich die Nemetschek-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Mit einer Performance von -7,90 % musste die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,48 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nemetschek-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,02 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +23,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,54 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nemetschek -27,90 % verloren.
Während Nemetschek deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %.
Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+23,65 %
|1 Monat
|+20,54 %
|3 Monate
|+7,02 %
|1 Jahr
|-48,48 %
Informationen zur Nemetschek Aktie
Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd.EUR € wert.
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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.