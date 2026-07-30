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    Chartanalyse

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    Swiss Life im Höhenflug: Aktie nahe 3-Jahres-Hoch, Aufwärtstrend intakt

    Die Aktie der Swiss Life Holding hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Aufwärtstrend hingelegt. Der Kurs notiert nahe dem 3-Jahres-Hoch, liegt klar über der 200-Tage-Linie und bestätigt damit ein technisch robustes, bislang ungebrochenes Momentum.

    Chartanalyse - Swiss Life im Höhenflug: Aktie nahe 3-Jahres-Hoch, Aufwärtstrend intakt
    Foto: adobe.stock.com

    Starker Aufwärtstrend mit klarer Beschleunigung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Swiss-Life-Holding-Aktie einen ausgeprägten Aufwärtstrend. Vom Tiefpunkt bei 559,10 CHF Anfang August 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und erreichte im April 2026 ein Hoch von 1030,75 CHF. Zwischenzeitliche Konsolidierungen – etwa im Bereich 630–700 CHF Ende 2023 und im Korridor 800–900 CHF im Jahr 2025 – wurden jeweils nach unten begrenzt und führten in der Folge zu neuen Hochs. Insgesamt hat sich der Wert damit in gut zweieinhalb Jahren nahezu verdoppelt, was den dominierenden langfristigen Aufwärtstrend klar unterstreicht.

    Aktuelle Lage nahe am 3-Jahres-Hoch

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 1007,50 CHF. Damit notiert die Aktie nur rund 2,3 % unter dem 3-Jahres-Hoch von 1030,75 CHF und deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 559,10 CHF. Rechnerisch befindet sich der Kurs damit im oberen Fünftel der gesamten Handelsspanne der letzten Jahre. Die jüngste Entwicklung seit Frühjahr 2026 zeigt nach einer kurzen Korrektur unter 950 CHF eine erneute Aufwärtsbewegung über die Marke von 1000 CHF, was die Stärke des laufenden Trends bestätigt und die Aktie klar in der Nähe ihrer historischen Höchststände positioniert.

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    200-Tage-Linie signalisiert intakten Aufwärtstrend

    Aus den Kursen der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 960 CHF verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 1007,50 CHF handelt Swiss Life damit grob geschätzt knapp 5 % oberhalb dieser langfristigen Durchschnittslinie. Ein solcher Abstand ist typisch für einen etablierten, aber nicht überdehnten Aufwärtstrend. Solange der Kurs klar über dieser Zone bleibt und Rücksetzer im Bereich der 200-Tage-Linie aufgefangen werden, bleibt das übergeordnete technische Bild positiv. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde auf eine Trendabkühlung oder eine größere Korrektur hindeuten.

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    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich im Verlauf der letzten Quartale eine breite Unterstützungszone zwischen 880 und 900 CHF herausgebildet, in der Rückgänge im Mai/Juni 2025 sowie Anfang 2026 mehrfach gestoppt wurden. Darunter bietet der Bereich um 840–860 CHF zusätzlichen Halt, wo zuvor markante Konsolidationen stattfanden. Kurzfristig fungiert die Region um 1000–1015 CHF als erste relevante Widerstands- und zugleich Signalzone: Der Kurs hat diese Marke wiederholt getestet und zuletzt überwunden. Oberhalb davon rückt das Hoch bei 1030,75 CHF als zentraler Widerstand in den Fokus. Ein Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für weitere Kurssteigerungen öffnen, während Rücksetzer in Richtung 960 und 900 CHF als technische Korrekturen innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends zu werten wären.

    Swiss Life Holding

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    ISIN:CH0014852781WKN:778237Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Swiss Life Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1063,13CHF, was eine Steigerung von +12,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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