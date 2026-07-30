ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Heidelberg Materials Overweight
- Kursziel für Heidelberg Materials bei 250 Euro
- Operatives Ergebnis 3 Prozent über Markterwartung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen fürs zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns liege 3 Prozent über der Markterwartung, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:55 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 167,1 auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 29,82 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +30,53 %/+73,24 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
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Korrekt, so habe ich das auch wahrgenommen. Einige werden weiter von Rheinmetall in Heidelberg umschichten, sollte sich das mit den Verhandlungen konkretisieren. Leider sind solche Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen.
Klarer Trendbruch.