JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 167,1 auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 29,82 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +30,53 %/+73,24 % bedeutet.