Erneute Fed-Zinspause belastet Bitcoin

Obwohl die Federal Reserve den Leitzins wie von vielen Marktteilnehmern erwartet unverändert ließ, reagierten Bitcoin und die größten Altcoins mit Kursverlusten. Vor allem die weiterhin restriktive Haltung der Notenbank sowie anhaltende Inflationssorgen dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger.

Bitcoin notiert am Donnerstagmittag bei 63.931 US-Dollar und verliert damit 0,85 Prozent. Auch Ethereum steht unter Verkaufsdruck und fällt um 1,09 Prozent auf 1.900 US-Dollar. XRP büßt ebenso mehr als ein Prozent ein und notiert bei 1,07 US-Dollar.

Solana, Dogecoin und Hyperliquid geben im Tagesverlauf bis zu drei Prozent nach. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt um 0,57 Prozent auf 2,19 Billionen US-Dollar (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

Fed setzt Zinspause fort

Die Federal Reserve beließ den Leitzins zum fünften Mal in Folge in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent. Es war zugleich die zweite Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh.

Die Entscheidung fiel jedoch keineswegs einstimmig aus. Neun der zwölf stimmberechtigten Mitglieder votierten dafür, den Leitzins unverändert zu lassen. Drei Notenbanker stimmten dagegen und sprachen sich stattdessen für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus.

In ihrer Erklärung bezeichnete die Fed die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin als robust. Die Konjunktur wachse mit solidem Tempo, die Arbeitslosigkeit bleibe niedrig und der Arbeitsmarkt entwickle sich stabil. Gleichzeitig betonte die Notenbank erneut, dass die Inflation weiterhin oberhalb des angestrebten Ziels von zwei Prozent liege.

Fed-Chef Warsh bleibt konsequent

Auf der anschließenden Pressekonferenz bekräftigte Fed-Chef Kevin Warsh den restriktiven Kurs der Notenbank. Er machte deutlich, dass die Notenbank keinerlei Abweichung vom Inflationsziel akzeptieren werde.

"Es gibt kein weiches Inflationsziel", erklärte Warsh und bekräftigte damit seinen harten geldpolitischen Kurs. Jede Inflationsrate oberhalb von zwei Prozent sei aus seiner Sicht inakzeptabel.

Konkrete Hinweise auf den weiteren Zinspfad vermied Warsh erneut. Stattdessen betonte er, dass zukünftige Entscheidungen ausschließlich von den eingehenden Wirtschaftsdaten abhängen würden.

Clarity Act entscheidet als nächstes den Kurs

Nachdem die Fed-Sitzung keinen nachhaltigen Richtungsimpuls für den Kryptomarkt geliefert hat, richtet sich der Blick der Anleger nun zunehmend auf die US-Kryptoregulierung.

Im Mittelpunkt steht der Clarity Act, der künftig die Zuständigkeiten zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und der Rohstoffaufsicht CFTC klarer regeln soll.

Auf der Prognoseplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz noch im Jahr 2026 verabschiedet wird, derzeit auf lediglich 27 Prozent geschätzt.

Sollte der Clarity Act nicht vor der Augustpause des Senats vorankommen, könnten sich die Chancen auf eine Verabschiedung im weiteren Verlauf des Jahres deutlich verschlechtern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!