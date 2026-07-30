Fear & Greed
Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 30.07.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 31 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Die Risikobereitschaft nimmt spürbar ab.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.
Der Markt zeigt erhöhte Unsicherheit.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 31“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle DAX-Kursentwicklung und Handelsstrategien: Von anfänglichem Short-Sentiment wurde nach dem WTI-Anstieg auf ca. 86 USD eine Verschiebung in einen ausgeglichenen bis leichten Long-Modus beobachtet. Es diskutieren Nutzer Ziel-Levels um 25.300–25.400, Gewinnmitnahmen um 25.250–25.280, Stops und konkrete Einstiege/KO-Kurse (z. B. 25.875) sowie Siemens Energy-Positionen im Vorfeld von Quartalszahlen. Technische Signale dominieren.
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