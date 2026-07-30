Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 30.07.2026

Die Risikobereitschaft nimmt spürbar ab. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 31 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Der Markt zeigt erhöhte Unsicherheit.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 31“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle DAX-Kursentwicklung und Handelsstrategien: Von anfänglichem Short-Sentiment wurde nach dem WTI-Anstieg auf ca. 86 USD eine Verschiebung in einen ausgeglichenen bis leichten Long-Modus beobachtet. Es diskutieren Nutzer Ziel-Levels um 25.300–25.400, Gewinnmitnahmen um 25.250–25.280, Stops und konkrete Einstiege/KO-Kurse (z. B. 25.875) sowie Siemens Energy-Positionen im Vorfeld von Quartalszahlen. Technische Signale dominieren.