Lloyds setzt sich neue Renditeziele - Gewinn überrascht positiv
- Rendite auf materielles Eigenkapital 20 Prozent 2030
- Kostenreduktion brutto zwei Milliarden Pfund geplant
- Vorsteuergewinn im zweiten Quartal plus 14 Prozent
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Lloyds setzt sich nach einem überraschend guten Quartal neue Ziele für den Rest des Jahrzehnts. Bis zum Jahr 2030 soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf etwa 20 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte. Für 2026 hat Bankchef Charlie Nunn mehr als 16 Prozent und für 2028 mehr als 18 Prozent im Auge. Dazu will er die Erträge abseits von Zinsen stärker nach oben treiben und die Kosten um brutto zwei Milliarden britische Pfund (2,3 Mrd Euro) senken. Die Anleger reagierten erfreut.
Die Aktie legte rund zwei Prozent auf 113,30 Pence zu und näherte sich damit wieder dem Anfang Juli erreichten Mehrjahreshoch von knapp 116 Pence. Seit Ende 2025 zog der Börsenwert der britischen Bank um 15 Prozent auf 66 Milliarden Pfund oder umgerechnet 77 Milliarden Euro zu.
Im zweiten Quartal steigerte Lloyds den Vorsteuergewinn im Jahresvergleich um 14 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Pfund und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Überschuss wuchs um 11 Prozent auf 1,6 Milliarden Pfund. Während die Erträge der Bank um rund zehn Prozent auf fast fünf Milliarden Pfund stiegen, wuchsen die Betriebskosten lediglich um rund drei Prozent. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag mit 17 Prozent wie schon im ersten Quartal über der Mindestschwelle für das laufende Jahr./stw/lew/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lloyds Banking Group Aktie
Die Lloyds Banking Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 1,327 auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lloyds Banking Group Aktie um -4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 77,09 Mrd..
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Schlussdividende war 2,43 pence. Schätze die Zwischendividevidende im Herbst liegt bei 1,37 pence. Bin bei 11000 und komme bis Jahresende auf 15000 Stück. Hoffe für nächstes Jahr auf 3/1,6 pence Dividende share buy back um 3 Mrd bei weiterer Ergebnissteigerung um 30%. Ich werde mit verschiedenen Tricks meine Aktienzshl auf 30000 verdoppeln.
1000 Stück neu , auf 5000 aufgestockt….