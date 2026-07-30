Heizöl und Benzinpreise treiben Inflation an

FÜRTH (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Bayern ist wegen des Iran-Kriegs und ausgelaufenen Tankrabatts im Juli auf 2,8 Prozent gestiegen. Erheblich teurer als ein Jahr zuvor waren vor allem Heizöl und Benzin, wie aus der Mitteilung des Statistischen Landesamts hervorgeht. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch etwas niedriger bei 2,5 Prozent gelegen. Zu den Ursachen der Teuerung äußerte sich die Fürther Behörde in ihrer Schnellmeldung nicht.

Am deutlichsten sichtbar waren die Auswirkungen des anhaltenden Konflikts der USA mit dem Iran beim Heizölpreis, der über ein Viertel (26,4 Prozent) höher war als Ende Juli vergangenen Jahres. Benzin und Diesel kosteten 21,3 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor und knapp sieben Prozent mehr als im Juni - vor vier Wochen lief der zeitweilige Tankrabatt aus.