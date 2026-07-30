RTL sichert sich MotoGP-TV-Rechte
- RTL berichtet ab der nächsten Saison komplett exklusiv
- Pay-TV bei Sky Sport und ausgewählte Free-TV Rennen
- Vereinbarung bis 2030 umfasst MotoGP Moto2 und Moto3
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - RTL baut seine Berichterstattung über die MotoGP aus. Von der kommenden Saison an werde der Kölner Privatsender von den Motorrad-Weltmeisterschaften in Deutschland im Pay-TV bei Sky Sport und erstmals auch im Free-TV komplett exklusiv berichten, teilte RTL mit. RTL hatte Sky Anfang Juni vollständig übernommen.
Die bis 2030 geltende Vereinbarung beinhalte alle Grand-Prix-Rennen, Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP. Diese würden live bei Sky Sport übertragen. Hinzu kämen alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3.
Ausgewählte Rennen würden zudem im Free-TV zu sehen sein. Wo die Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden, teilte RTL noch nicht mit. In diesem Jahr zeigt noch DF1 zwölf Rennen pro Jahr im Free-TV./clu/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 32,95 auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,10 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -8,95 %/+12,29 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
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Die 15% Quellensteuer aus Luxemburg wird zu 100% angerechnet.....bisheriger Rechtsstand in Deutschland...bei Aktie RTL
Hallo Roberto24,
Meine Glaskugel sagt etwas komplett anderes.