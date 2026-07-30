Die Games of the Future 2026 werden in Astana eröffnet

ASTANA, Kasachstan, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die von Samruk-Kazyna präsentierten Games of the Future Astana 2026 sind heute offiziell eröffnet worden. Mehr als 800 Teilnehmer aus über 50 Nationen wurden in Kasachstan zu einem 12-tägigen Wettkampf auf Weltklasseniveau im Bereich Phygital begrüßt.

Das weltweit führende Phygital-Sportereignis hat nun begonnen: Die weltweit führenden Vereine und Athleten treten in einem 12-tägigen Wettbewerb auf Weltklasseniveau gegeneinander an, bei dem Spitzensport und modernster E-Sport auf einer globalen Bühne miteinander verschmelzen.

Die Games of the Future verbinden Spitzensport mit modernstem E-Sport und präsentieren damit die nächste Evolutionsstufe des Sports, bei der körperliche Leistung und digitale Meisterschaft auf einer globalen Bühne zusammenkommen. Vereine und Sportler werden in acht Disziplinen um ein Preisgeld von insgesamt über 4 Millionen USD kämpfen, während während des gesamten Turniers Tausende von Zuschauern erwartet werden.

Die Spiele wurden offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier in der Barys Arena eröffnet, bei der Seine Exzellenz Kassym-Jomart Tokayev, Präsident der Republik Kasachstan, sich an die Athleten, Gäste und Fans wandte und die Welt offiziell in Astana zu Kasachstans ersten Games of the Future willkommen hieß.

Die Zeremonie, bei der kulturelle Darbietungen mit immersiver Technologie und einer Produktion von Weltklasse kombiniert wurden, würdigte das reiche kulturelle Erbe Kasachstans sowie dessen Ambitionen und Zukunftsvisionen und markierte gleichzeitig die offizielle Eröffnung der Games of the Future Astana 2026. Die Eröffnungsfeier, an der internationale Regierungsdelegationen, Minister, führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Technologie und Innovation sowie Partner und wichtige Unterstützer der globalen Phygital-Bewegung teilnahmen, spiegelte das wachsende internationale Ansehen der Spiele als Plattform an der Schnittstelle von Sport, Technologie und Kultur wider.

Auch der Wettkampfbetrieb hat heute begonnen: Die Athleten betraten das Spielfeld beim Phygital Basketball, präsentiert von Halyk Fund; eine Reihe hochkarätiger Leistungen gab den Ton für die kommenden 12 Wettkampftage vor. Battle Royale PUBG: Ab dem 31. Juli stehen Battlegrounds, präsentiert von der Alatau City Bank und das MOBA-PC-Spiel „Dota 2", präsentiert von CenterCredit, auf dem Programm; die übrigen fünf Disziplinen beginnen in den kommenden Tagen an vier Veranstaltungsorten von Weltklasse in Astana.