Inflationsrate in NRW steigt auf 2,7 Prozent

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen sind wieder schneller gestiegen. Die Inflationsrate lag im Juli bei 2,7 Prozent, wie das Landesstatistikamt IT.NRW auf Grundlage vorläufiger Daten berichtete. Im Juni hatte die Rate bei 2,1 Prozent gelegen, im Mai bei 2,4 Prozent.

Die Preisentwicklung war in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich. Kraftstoffe waren im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich teurer. Im Juli zahlten Autofahrer 23,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ähnlich stark zog Heizöl an (plus 23,1 Prozent). Günstiger waren hingegen Strom (minus 5 Prozent) und Gas (minus 1,1 Prozent).