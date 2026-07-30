Bank of America meldet Rekordtief bei Cash – warum das kein Kaufsignal ist

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Cashquote der US-Fondsmanager ist im Juli 2026 auf 3,6 Prozent gefallen – und das bedeutet nicht, dass irgendwo anders Geld für Aktienkäufe bereitsteht. Laut der monatlichen Umfrage von Bank of America unter gut 200 institutionellen Anlegern ist die Kassenquote von 4,1 auf 3,6 Prozent gerutscht und liegt damit unter der 4-Prozent-Schwelle, ab der das hauseigene Regelwerk der Bank ein Verkaufssignal auslöst.

Im Heibel-Ticker bin ich dieser Frage in der aktuellen Ausgabe 2026/30 unter dem Titel „Cashquote: Wo bleibt das Geld?" nachgegangen.

Eine Quote ist kein Betrag

Die Vorstellung, das Geld liege „an der Seitenlinie" und warte auf den Einstieg, ist eine Finanzfloskel, die wörtlich genommen nicht funktioniert. Eine Cashquote ist ein Verhältnis, kein Betrag. Sie kann fallen, ohne dass eine einzige Aktie gekauft wird – allein dadurch, dass die Aktienbestände im Kurs steigen und niemand rebalanciert. Wenn ein Fonds 96 Prozent Aktien und 4 Prozent Cash hält und die Aktien im Wert steigen, sinkt die Cashquote automatisch, ganz ohne einen einzigen zusätzlichen Kauf.

Es gibt einen zweiten Weg zur selben Zahl: aktives Nachkaufen aus vorhandenem Cash. Beide Wege – passive Verschiebung durch Kursgewinne und aktives Nachkaufen – führen zur selben Aussage: Der Optimismus dieser Gruppe institutioneller Anleger ist bereits vollständig in Positionen umgesetzt.

Kurse entstehen am Rand, nicht in der Summe

Wer glaubt, eine niedrige Cashquote bedeute weniger künftige Kaufkraft, unterstellt, dass die Menge des vorhandenen Geldes den Preis bestimmt. Das ist nicht, wie Kurse entstehen. Kurse entstehen am Rand, beim nächsten Geschäft – nicht die Menge des vorhandenen Geldes bestimmt den Preis, sondern die Dringlichkeit des nächsten Käufers im Verhältnis zum nächsten Verkäufer.

Liegen nicht trotzdem Billionen in Geldmarktfonds, die jederzeit abrufbar wären? Ja – nur wartet dieses Geld nicht auf einen Einstieg, es verdient Zinsen, und seine Besitzer sind damit zufrieden. Wer das Geld jetzt hält, hat durch sein Handeln bereits bewiesen, dass er zu diesen Kursen lieber Cash hält als Aktien.

Selbst wenn gekauft wird, fließt kein Geld „in den Markt": Der Verkäufer trägt es im selben Moment wieder hinaus. Was sich ändert, ist allein der Preis. Ein einziger drängender Käufer, der den Briefkurs um ein Prozent hebt, wertet die gesamte Marktkapitalisierung auf, ohne dass ein zusätzlicher Euro gebunden wird. Marktkapitalisierung ist ein Preisschild, keine Geldmenge.

Dasselbe Prinzip zeigt sich, wenn Fondsmanager frisches Kapital für neue Angebote freimachen müssen. Wie ein begrenzter Kapitalpool zwischen Positionen umgeschichtet wird, statt dass neues Geld von außen hinzukommt, habe ich am Beispiel der Alphabet-Kapitalerhöhung beschrieben: https://www.heibel-ticker.de/blog/alphabet-kapitalerhoehung-hyperscale .... Wie Fondsmanager rund um Börsengänge Platz im Depot schaffen müssen, zeigt der Fall SpaceX: https://www.heibel-ticker.de/blog/spacex-ipo-boersentag-falle/.

Als Warnlampe taugt die Quote, als Crash-Signal nicht

Werte von 3,6 Prozent oder darunter sind seit 2002 erst 16 Mal aufgetreten. Im Schnitt folgten darauf zwei schwache Wochen und ein leicht negativer Monat, während Anleihen in diesen Phasen besser liefen als Aktien. Das ist eine Tendenz, kein verlässliches Timing-Signal.

Dieselbe Umfrage zeigt zudem: Halbleiterwetten gelten laut den befragten Fondsmanagern bereits den dritten Monat in Folge als der am stärksten überlaufene Trade der Welt – ein weiterer Beleg für vollständig umgesetzte Positionierung.

Extreme Positionierungen wie diese lese ich seit Jahren als Kontraindikator, nicht als Fahrplan. Die aktuelle Anlegerstimmung dazu können Sie fortlaufend auf animusX verfolgen: https://www.animusx.de. Gleichzeitig relativiere ich meine eigene Kurzformel bewusst: Die Quote taugt empirisch als Warnlampe, nicht als Crash-Prophet.

Fazit

Was Fondsmanager hier tun, ist voll investiert bleiben. Für jemanden, der ein eigenes Depot hält, folgt daraus: Bei der nächsten Enttäuschung am Markt fehlt dieser Gruppe der Nachkäufer – nicht, weil das Geld verschwunden wäre, sondern weil der Wille dazu fehlt. Wer künftig eine Meldung über „Geld an der Seitenlinie" liest, kann sie jetzt selbst einordnen: Eine Cashquote misst Positionierung, nicht Kaufkraft.

Sehen Sie das anders? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Die vollständige Analyse mit allen Hintergründen finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/cashquote-fondsmanager-keine-kaufkra .... Wie sich die Sentiment-Extreme beim Ölpreis parallel entwickeln, erkläre ich hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/oelpreis-sentiment-kontraindikator/.