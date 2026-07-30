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    EGGER Gruppe 2025/26: Stabilität trifft Zukunftsinvestitionen

    EGGER behauptet sich in einem herausfordernden Umfeld mit solidem Wachstum, hohen Investitionen, klaren Nachhaltigkeitszielen und einem vorsichtigen, aber zuversichtlichen Ausblick.

    EGGER Gruppe 2025/26: Stabilität trifft Zukunftsinvestitionen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Umsatz 4.264,7 Mio. EUR (+3,4 %) und EBITDA 541,8 Mio. EUR (+0,1 %); EBITDA‑Marge 12,7 %, Eigenkapitalquote 41,6 %.
    • Investitionen 450,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025/26, darunter der >200‑Mio.-EUR‑Ausbau des Werks Markt Bibart und die Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks in St. Johann.
    • Produktion 10,9 Mio. m³ Holzwerkstoffe und Schnittholz; Decorative Products: unkonsolidierter Umsatz 3.794,9 Mio. EUR (+4,0 %), Building Products 714,0 Mio. EUR (+1,2 %) — Baukonjunktur schwächt Bauprodukte.
    • Nachhaltigkeit: 71 % des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen; 66 % des eingesetzten Holzes Recyclingmaterial/Nebenprodukte (bei Spanplatten 76 %); Ziel Net Zero bis 2050.
    • Strategischer Fokus auf Lieferperformance bis 2028, Kundenzentrierung, Automatisierung, Veredelungskapazitäten und Stärkung der Kreislaufwirtschaft.
    • Ausblick 2026/27 verhalten wegen hoher Unsicherheit; EGGER betont stabile finanzielle Basis, rund 12.000 Mitarbeitende und Konzentration auf Produktivität, Servicequalität und Innovation.







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    EGGER Gruppe 2025/26: Stabilität trifft Zukunftsinvestitionen EGGER behauptet sich in einem herausfordernden Umfeld mit solidem Wachstum, hohen Investitionen, klaren Nachhaltigkeitszielen und einem vorsichtigen, aber zuversichtlichen Ausblick.
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