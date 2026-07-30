EGGER Gruppe 2025/26: Stabilität trifft Zukunftsinvestitionen
EGGER behauptet sich in einem herausfordernden Umfeld mit solidem Wachstum, hohen Investitionen, klaren Nachhaltigkeitszielen und einem vorsichtigen, aber zuversichtlichen Ausblick.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Umsatz 4.264,7 Mio. EUR (+3,4 %) und EBITDA 541,8 Mio. EUR (+0,1 %); EBITDA‑Marge 12,7 %, Eigenkapitalquote 41,6 %.
- Investitionen 450,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025/26, darunter der >200‑Mio.-EUR‑Ausbau des Werks Markt Bibart und die Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks in St. Johann.
- Produktion 10,9 Mio. m³ Holzwerkstoffe und Schnittholz; Decorative Products: unkonsolidierter Umsatz 3.794,9 Mio. EUR (+4,0 %), Building Products 714,0 Mio. EUR (+1,2 %) — Baukonjunktur schwächt Bauprodukte.
- Nachhaltigkeit: 71 % des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen; 66 % des eingesetzten Holzes Recyclingmaterial/Nebenprodukte (bei Spanplatten 76 %); Ziel Net Zero bis 2050.
- Strategischer Fokus auf Lieferperformance bis 2028, Kundenzentrierung, Automatisierung, Veredelungskapazitäten und Stärkung der Kreislaufwirtschaft.
- Ausblick 2026/27 verhalten wegen hoher Unsicherheit; EGGER betont stabile finanzielle Basis, rund 12.000 Mitarbeitende und Konzentration auf Produktivität, Servicequalität und Innovation.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.