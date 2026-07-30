ROUNDUP
VW-Rivale Stellantis auf dem Weg der Besserung - Aktie fällt
- Umsatz stieg um 13 Prozent auf 43,5 Mrd Euro
- Verkäufe stiegen um 10 Prozent auf 1,6Mio Fahrzeuge
- Konzern verzeichnete 293 Mio Euro Nettogewinn
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat im zweiten Quartal weiter Fuß gefasst bei der Kehrtwende aus seiner Krise. Der Umsatz zog gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro an, wie der Opel-Mutterkonzern am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. In der Region Europa blieb das Geschäft verhalten. Hier fuhr der Konzern auch im operativen Geschäft weiter rote Zahlen ein. Analysten monierten den Preisdruck in Europa, die Aktie verlor.
Das Papier fiel in Paris zuletzt um 4,5 Prozent auf 5,05 Euro. In diesem Jahr steht der Kursrückgang damit bei fast der Hälfte. Im Frühjahr 2024 kostete die Aktie gar noch über 25 Euro und damit fünfmal so viel. Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies verwies darauf, dass die Preisentwicklung in Europa den Schwung vom nordamerikanischen Markt beim Ergebnis wieder zunichtegemacht habe.
Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Millionen Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen, die ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine niedrige einstellige operative Marge vorsehen.
Unter dem Strich kehrte der VW-Rivale - zu dem unter anderem die Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Jeep und Ram gehören - zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor war ein Verlust von fast 1,9 Milliarden Euro angefallen.
Die Verkäufe von Stellantis waren wie bereits bekannt im Quartal um 10 Prozent auf 1,6 Millionen Fahrzeuge gestiegen./men/niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 76,08 auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,62 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,62 %/+59,76 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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Allein im 1. Quartal 2026 konnte Stellantis seine Zulassungen in Europa um 5 % auf 696.676 Fahrzeuge steigern. Der Marktanteil erhöhte sich auf 17,5 % – damit war Stellantis der einzige Hersteller unter den zehn größten OEMs, der seinen Marktanteil im Quartal ausbauen konnte. (Stellantis Media￼)
Auch weltweit zeigt der Trend nach oben: Die Auslieferungen stiegen im 1. Quartal um 12 % auf rund 1,4 Millionen Fahrzeuge. Besonders stark entwickelten sich Europa (+12 %) und Nordamerika (+17 %). Neue Modelle wie der Citroën C3/C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda sowie mehrere Jeep-Modelle tragen zur Erholung bei. (Reuters￼)
In den USA setzte sich die Entwicklung fort: Im ersten Halbjahr 2026 legten die Verkäufe um 5 % zu, im Juni sogar um 10 % gegenüber dem Vorjahr. (PR Newswire￼)
Warum ist der Aktienkurs trotzdem noch niedrig? Der Markt blickt weiterhin auf die schwachen Ergebnisse aus 2025, die Margenentwicklung und die Herausforderungen im China-Geschäft. Viele Investoren möchten erst sehen, dass sich die operative Erholung nachhaltig in Gewinn und Cashflow niederschlägt. (The Wall Street Journal￼)
Aus meiner Sicht gilt: Wenn sich die steigenden Verkaufszahlen in den kommenden Quartalen auch in deutlich besseren Margen und Gewinnen widerspiegeln, dürfte sich das früher oder später auch im Aktienkurs bemerkbar machen.
Mich wundert es, dass der Aktienkurs immer noch so extrem niedrig ist ?
Ich sehe bei mir in der Nähe relativ viele neue Peugeot, Citroen, Opel, Jeep und Alfa Romeo Modelle.
Wirklich gut sieht die Sache nicht aus. Das streichen der Dividende als Sparbüchse lässt auch etwas durchschimmern.
https://www.auto-motor-und-sport.de/neuheiten/stellantis-und-autobianchi-ein-alter-panda-soll-die-marke-retten/