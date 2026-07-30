JPMorgan belässt Wacker Chemie auf 'Underweight' - Ziel 60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 88,95 auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -3,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,58 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -31,74 %/+4,66 % bedeutet.