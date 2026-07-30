ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Wacker Chemie auf 'Underweight' - Ziel 60 Euro
- JPMorgan belässt Wacker Chemie auf Underweight
- Q2 Ebitda ohne Sonderertrag über Markterwartung
- Neuer Jahresausblick mittig auf Markterwartung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Quartals liege auch ohne einen Sonderertrag im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen etwas über der Markterwartung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns liege in der Mitte der Spanne auf dem Niveau der Markterwartung./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 88,95 auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -3,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,58 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -31,74 %/+4,66 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 60 Euro