Deutsche Bahn erzielt Gewinn

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat trotz unpünktlicher Züge und maroder Infrastruktur im ersten Halbjahr einen Gewinn erzielt. Der bundeseigene Konzern erzielte unterm Strich ein Plus von 147 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2025 stand beim Ergebnis nach Steuern noch ein Minus von 760 Millionen Euro zu Buche. Wie die Bahn mitteilte, verbesserte sich das operative Ergebnis (Ebit) um 650 Millionen Euro auf 415 Millionen Euro.

"Zum ersten Mal seit sieben Jahren schreibt unser Eisenbahngeschäft unterm Strich wieder schwarze Zahlen", sagte Bahnchefin Evelyn Palla einer Mitteilung zufolge. Sie sei aber erst zufrieden, "wenn auch die Qualität im täglichen Eisenbahnverkehr überzeugt".