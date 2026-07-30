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    Weitere 84.000 Evakuierte in Frankreich können nach Hause

    Für Sie zusammengefasst
    • 84.000 Evakuierte an Atlantikküste kehren zurück
    • A63 ab 14 Uhr wieder beidseitig für Verkehr frei
    • Brandfläche 42.000 Hektar und sechs neue Brandherde
    Weitere 84.000 Evakuierte in Frankreich können nach Hause
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BORDEAUX (dpa-AFX) - Weitere 84.000 Evakuierte an der französischen Atlantikküste können in ihre Häuser zurückkehren, da sich die Waldbrandlage spürbar entspannt hat. Wie die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas, am Morgen entschied, können die Bewohnerinnen und Bewohner von neun vorsorglich evakuierten Orten nach Hause zurück.

    Da die Waldbrände noch nicht vollkommen unter Kontrolle sind, wurden die Menschen allerdings aufgefordert, ihre Mobiltelefone für mögliche Anweisungen der Behörden eingeschaltet zu lassen und für eine mögliche erneute Evakuierung vorbereitet zu bleiben. Insgesamt 224.000 Menschen waren in der Region evakuiert worden. Am Dienstagabend konnten bereits 60.000 Menschen in drei evakuierte Gemeinden zurückkehren.

    Außerdem werde in der betroffenen Region bei Bordeaux die seit Tagen gesperrte wichtige Autobahn A63 ab 14 Uhr wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben, kündigte die Präfektin an.

    Wie der regionale Feuerwehrkommandant, Matthieu Jomain, zuvor erklärt hatte, entwickele sich die Lage positiv, aber man müsse weiterhin vorsichtig bleiben. Er berichtete, dass "die Nacht sehr ruhig verlaufen ist", wobei die Brandfläche weiterhin bei 42.000 Hektar liege, "aber dennoch sechs neue Brandherde bekämpft wurden". Regenfälle in der Region erleichterten die Löscharbeiten der Feuerwehr./evs/DP/zb






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