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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Kurseinbruch bei Adidas - Hohe Ausgaben für Werbung belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktie fällt nach Ebit-Misere 16,8 Prozent
    • Umsatzprognose steigt Ebit leidet unter Marketing
    • Anleger bedrückt Aktie vor Telefonkonferenz
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Kurseinbruch bei Adidas - Hohe Ausgaben für Werbung belasten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs, Analysten, Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Ergebnisentwicklung hat die Aktien von Adidas am Donnerstag deutlich zurückgeworfen. Am Vormittag rutschten sie mit 149,60 Euro auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Damals hatten sie sich aus ihrem im Februar 2025 eingeleiteten Abwärtstrend befreit und bis Mitte Juli zunächst kräftig erholt.

    Von dieser Kurserholung haben sie nun mehr als die Hälfte eingebüßt. Zuletzt verloren sie als abgeschlagenes Schlusslicht im leicht schwächeren Dax 16,8 Prozent auf 151,70 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von gut 10 Prozent zu Buche. Die im MDax notierten Papiere des Konkurrenten Puma konnten sich der negativen Stimmung nicht entziehen und sanken um 3,4 Prozent.

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    Adidas hatte zwar die Umsatzprognose erhöht, höhere Kosten bremsten aber die Ergebnisentwicklung. Wegen gestiegener Marketingausgaben habe Adidas beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC. Das Zahlenwerk bezeichnete er insgesamt als durchwachsen. Dass sich laut Adidas die Marketingkosten in den nächsten Monaten wieder normalisieren sollen, konnte Anleger nicht beschwichtigen. Der Kurs blieb unter Druck.

    Wendy Liu von der US-Bank JPMorgan schrieb, die Umsätze seien solide, aber auch nicht überraschend stark gewesen, während das operative Ergebnis (Ebit) wegen höherer Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Fußball-WM enttäuscht habe. Die ausgebliebene Erhöhung der Gewinnziele laste wohl auf der Aktie, hatte Liu bereits vor der Börseneröffnung vermutet. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz im Verlauf des Tages./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 27,81 auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+25,00 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursreaktion auf die jüngsten Zahlen, Meinungen zu Überreaktion und Nachkaufgelegenheiten, gestiegene Werbeausgaben und WM-Kosten, vergleichbare KGVs zu Nike (~17), Zweifel am Burggraben wegen Konkurrenz (Nike, Puma, On, Hoka, Lululemon), fehlende frische Wachstumsimpulse und unsichere mittelfristige Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

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