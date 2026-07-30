Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 205 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,49 % und einem Kurs von 151,0 auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -16,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,93 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +37,22 %/+53,95 % bedeutet.