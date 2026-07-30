ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 205 Euro
- Jefferies bestätigt Buy mit Kursziel 205 Euro
- Operative Aufwendungen übertrafen Schätzungen
- Starke Dynamik im zweiten Quartal relativiert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen des Sportartikelherstellers, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,49 % und einem Kurs von 151,0 auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -16,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,93 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +37,22 %/+53,95 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 205 Euro
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Gefühlt fallen die Aktien in 80% der Fälle nach Vermeldung von Zahlen. Ich verkaufe fast
übertreiben halt wieder maßlos die Verkäufer ...
Bin mal mit 20% Depot zu 154€ rein Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif