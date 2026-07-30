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    Eurozone

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    Wirtschaftsstimmung zieht unerwartet deutlich an

    Für Sie zusammengefasst
    • ESI stieg im Juli auf 96,9 Punkte, dritter Anstieg
    • Wert liegt weiter unter dem Langfristdurchschnitt 100
    • Vertrauen stieg in Handel, Industrie, Dienstleistungen
    Eurozone - Wirtschaftsstimmung zieht unerwartet deutlich an
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli weiter verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 96,9 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge. Er liegt aber weiter klar unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

    Volkswirte hatten mit einem Anstieg des Konjunkturindikators gerechnet. Sie waren aber im Schnitt nur von 96 Punkten ausgegangen. Der Wert für Juni wurde zudem nach oben revidiert, um 0,4 Prozentpunkte auf 95,4 Punkte.

    Der Aufschwung des ESI wurde durch ein gestiegenes Vertrauen in nahezu allen Sektoren - Einzelhandel, Industrie, Dienstleistungen und bei den Verbrauchern - getrieben. Nur das Vertrauen im Baugewerbe ging zurück./jkr/jsl/jha/






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