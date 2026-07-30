Rheinmetall erhält Zuschlag für Fregatten-Modernisierung
- Rheinmetall in Wilhelmshaven modernisiert Fregatte
- Modernisierung erneuert Waffen Radar und Systeme
- Einsatzfähigkeit der Fregatte Bayern bis 2035 sichern
WILHELMSHAVEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Projektende für die Fregatte F126 erhält die Rheinmetall -Werft in Wilhelmshaven nun den Zuschlag für die Modernisierung einer älteren Fregatte des Typs F123. Der Rüstungskonzern habe zum Ende des zweiten Quartals 2026 den Auftrag erhalten, die 143 Meter lange Fregatte "Bayern" zu modernisieren, teilte das Düsseldorfer Unternehmen mit. Der Auftragswert liege im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Bis 2029 solle die Fregatte auf der zu Rheinmetall gehörenden Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven umfassend modernisiert werden. Ziel sei es, die Einsatzfähigkeit der bereits 1996 in Dienst gestellten Einheit der Deutschen Marine bis mindestens 2035 zu verlängern. Aktuell liege das Schiff zwecks Ausbaus wesentlicher Großkomponenten an der Pier der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven. Anschließend werde die "Bayern" ins Dock geholt.
Waffen und Radar werden aufgerüstet
Konkret geplant sei unter anderem die Erneuerung des Führungs- und Waffeneinsatzsystems und die Modernisierung der Radar-Sensorik. Damit werde das Marineschiff technisch auf den neuesten Stand gebracht und an aktuelle Anforderungen angepasst.
"Die Neue Jadewerft verfügt über langjährige Erfahrung in der Modernisierung und Instandsetzung von Marineschiffen", sagte Tim Wagner, Chef der Rheinmetall-Divsion Naval Systems, laut Mitteilung. "Wir konzentrieren uns jetzt mit voller Kraft auf die termingerechte Ablieferung."
Bundeswehr ließ Hoffnung auf Großauftrag platzen
Erst vor fünf Wochen musste Rheinmetall einen herben Rückschlag im neu zugekauften Marinegeschäft hinnehmen: Der Rüstungskonzern hatte sich Hoffnung auf einen milliardenschweren Auftrag für den neuen Fregattentyp F126 gemacht. Doch das Bundesverteidigungsministerium lehnte das nach Prüfung ab und stoppte das Projekt im Juni komplett.
Die neue Rheinmetall-Sparte war aus der früheren Marinewerft-Tochter NVL der Bremer Lürssen-Gruppe hervorgegangen. Anfang April hatte Rheinmetall sie für 1,5 Milliarden Euro übernommen. Standorte sind in Deutschland neben Wilhelmshaven die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) sowie Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg. Hinzu kommen Standorte in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei./fjo/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 1.131 auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +16,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 51,78 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +15,06 %/+68,17 % bedeutet.
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Habe mal eine KI gefragt, ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Alles ohne Gewähr und nur zur - ungeprüften - Info.
"Die Meldung ist für Rheinmetall fundamental deutlich positiv. Sie adressiert genau den zentralen Zweifel, der die Aktie seit dem schwachen ersten Quartal belastet hatte: die Frage, ob Rheinmetall den enormen Auftragsbestand tatsächlich schnell genug in Umsatz und Ergebnis umsetzen kann.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz vorläufig auf rund 3,289 Mrd. €, entsprechend einem Wachstum von etwa 69 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis erreichte 562 Mio. € und lag damit fast 20 % über der Markterwartung von 469,9 Mio. €. Alle Geschäftssegmente trugen zur Verbesserung bei. Der Auftragsbestand überschritt zudem erstmals 80 Mrd. €. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)
1. Die operative Marge ist besonders stark
Aus 562 Mio. € operativem Ergebnis bei 3,289 Mrd. € Umsatz ergibt sich für Q2 eine operative Marge von rund:
17,1 %
Das ist für sich genommen bereits stark. Noch wichtiger ist aber der Vergleich mit dem ersten Quartal:
- Q1 2026: Umsatz rund 1,938 Mrd. €, operatives Ergebnis 224 Mio. €
- Q2 2026: Umsatz rund 3,289 Mrd. €, operatives Ergebnis 562 Mio. €
Damit hat sich das operative Ergebnis gegenüber Q1 mehr als verdoppelt, während der Umsatz um rund 70 % gestiegen ist. Das zeigt einen deutlichen operativen Hebel: Mit höherer Auslastung wachsen die Ergebnisse überproportional.
Genau diese Skalierung musste Rheinmetall liefern.
2. Die Q1-Schwäche war offenbar weitgehend ein Timingproblem
Im Mai war die zentrale Begründung des Managements, dass Umsätze und Auslieferungen aus Q1 in das zweite Quartal verschoben worden seien. Viele Anleger hatten daran gezweifelt.
Die jetzigen Zahlen bestätigen diese Erklärung weitgehend. Rheinmetall hatte für Q2 ein Wachstum von über 60 % angekündigt und erreicht nun etwa 69 %. Damit hat das Management nicht lediglich die eigene Prognose erfüllt, sondern die Markterwartungen beim Ergebnis deutlich übertroffen. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)
Das verbessert die Glaubwürdigkeit des Managements und reduziert das Risiko, dass der Produktionshochlauf grundsätzlich nicht funktioniert.
3. Der Auftragsbestand ist nochmals stärker geworden
Der Backlog liegt nun bei über 80 Mrd. €. Im Quartal wurden neue Nominierungen von rund 11,371 Mrd. € verbucht. Dazu gehören insbesondere Loitering Munition für die Bundeswehr und das SAFE-Auftragspaket mit Rumänien. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)
Das bedeutet:
- Die hohe Umsatzrealisierung zehrt den Auftragsbestand nicht auf.
- Rheinmetall erhält schneller neue Aufträge, als es bestehende Aufträge abarbeitet.
- Die Umsatzvisibilität für die kommenden Jahre verbessert sich weiter.
Damit ist die langfristige Wachstumsstory nicht nur intakt, sondern stärker unterlegt als noch im ersten Quartal.
4. Der negative Free Cashflow ist der zentrale Vorbehalt
Der wesentliche Schwachpunkt der Meldung ist der angekündigte deutlich negative operative Free Cashflow.
Rheinmetall nennt dafür drei Gründe:
- verschobene Kundenanzahlungen,
- stark gestiegene Forderungen wegen hoher Umsätze am Quartalsende,
- weiterer Vorratsaufbau für die kommenden Quartale und Kapazitätserweiterungen. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm)
Das ist zunächst plausibel und bei einem so starken Produktionshochlauf nicht ungewöhnlich. Es bleibt aber der wichtigste Prüfpunkt für den Halbjahresbericht am 6. August.
Entscheidend wird sein, ob der negative Cashflow tatsächlich nur eine zeitliche Verschiebung darstellt. Sollte Rheinmetall im zweiten Halbjahr die Forderungen einziehen und die Anzahlungen erhalten, wäre das unkritisch. Bleibt der Cashflow dagegen dauerhaft deutlich hinter dem operativen Ergebnis zurück, würde dies auf eine schlechtere Cash Conversion und höheren Kapitalbedarf hindeuten.
5. Warum die Aktie zunächst nur moderat steigt
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte Rheinmetall bei rund 1.109 €, etwa 2 % im Plus. (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69154687-eqs-adhoc-rheinmetall-aktiengesellschaft-q2-uebertrifft-mit-rekordumsatzwachstum-und-ergebnis-deutlich-die-markterwartung-022.htm) Eine stärkere unmittelbare Reaktion wäre angesichts des Ergebnis-Buches durchaus denkbar gewesen.
Die eher moderate Kursreaktion lässt sich wahrscheinlich durch mehrere Faktoren erklären:
Erstens war das sehr hohe Umsatzwachstum seit der Vorabmeldung vom 2. Juli teilweise bekannt. Überraschend ist deshalb vor allem die Höhe des operativen Ergebnisses.
Zweitens belastet der Hinweis auf den deutlich negativen Free Cashflow.
Drittens warten institutionelle Anleger vermutlich auf die vollständigen Zahlen, die Segmentmargen, die Guidance und die Managementerläuterungen am 6. August.
Viertens ist die Aktie nach den starken Kursverlusten technisch beschädigt. Viele Anleger nutzen Erholungen möglicherweise zunächst zum Abbau von Positionen.
6. Bedeutung für die bisherige Investmentthese
Die neue Meldung verändert die Gewichtung der Risiken erheblich.
Vor den Zahlen bestanden drei Hauptsorgen:
- Rheinmetall könne den Backlog nicht schnell genug in Umsatz umsetzen.
- Die operative Marge könne wegen des Produktionshochlaufs unter Druck geraten.
- Das Q1-Defizit könne nicht nur eine Verschiebung, sondern ein strukturelles Problem gewesen sein.
Die ersten beiden Sorgen werden durch Q2 klar abgeschwächt. Der Umsatz wächst extrem stark, und das Ergebnis entwickelt sich sogar besser als erwartet.
Das dritte Risiko – der Cashflow – bleibt offen.
7. Bewertung bei etwa 1.100 €
Auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen ergibt sich:
- H1-Umsatz: rund 5,23 Mrd. €
- H1-operatives Ergebnis: rund 786 Mio. €
- H1-Marge: rund 15,0 %
Um die bisherige Jahresprognose von rund 14 bis 14,5 Mrd. € Umsatz zu erreichen, müsste Rheinmetall im zweiten Halbjahr etwa 8,8 bis 9,3 Mrd. € Umsatz erzielen. Das bleibt anspruchsvoll, ist nach dem Q2-Sprung aber erheblich glaubwürdiger geworden.
Bei einer operativen Marge von rund 19 % für das Gesamtjahr ergäbe sich weiterhin ein operatives Ergebnis von etwa 2,7 Mrd. €. Bei einem Kurs um 1.100 € liegt die Marktkapitalisierung grob im Bereich von 50 Mrd. €. Damit wäre die Aktie weiterhin nicht niedrig bewertet, aber die hohe Bewertung wird nun wieder deutlich besser durch reales Wachstum und Ergebnisqualität gestützt.
Gesamturteil
Die Meldung ist aus meiner Sicht ein klarer fundamentaler Befreiungsschlag.
Sie bestätigt:
- den Produktionshochlauf,
- die Fähigkeit zur Umsatzrealisierung,
- den operativen Hebel,
- die hohe Ergebnisqualität,
- und die außergewöhnlich starke Auftragsdynamik.
Der negative Free Cashflow verhindert allerdings, dass man die Zahlen uneingeschränkt als perfekt bezeichnet.
Für die Aktie bedeutet dies: Der Bereich um 1.000 € dürfte nach diesen Zahlen fundamental erheblich besser abgesichert sein als zuvor. Ein unmittelbarer Rücklauf auf frühere Höchstkurse ist daraus noch nicht abzuleiten. Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Bodenbildung und mittelfristige Neubewertung haben sich aber deutlich verbessert.
Der 6. August bleibt wichtig. Besonders zu prüfen sind dann die Segmentmargen, die genaue Cashflow-Entwicklung, die Forderungs- und Vorratsbestände sowie eine mögliche Anhebung oder Präzisierung der Jahresprognose. Sollte die Guidance bestätigt oder angehoben und der negative Cashflow überzeugend als temporär erklärt werden, wäre eine Rückkehr in den Bereich von etwa 1.250 bis 1.400 € mittelfristig plausibel. Bei enttäuschenden Cashflow-Details könnte die Aktie trotz der starken operativen Zahlen zunächst volatil bleiben."
Junge, Junge. Wenn ein Profiler deine Beiträge lesen würde.
Aber die Gegenposition ist auch zulässig: Die mittelfristige Planung von RHM sieht schon für das Ende dieses Jahrzehnts Erlöse und Gewinne im Plan, die Kurse von 2.000 und darüber sehr wohl rechtfertigen. Die wesentliche Frage ist und bleibt: Werden sich diese Pläne erfüllen oder nicht. Und da darf es getrost fünfzig verschiedene Einschätzungen geben. Schauen wir mal.
Ich selbst habe das hier schon mehrfach geschrieben: Von jedem Verkaufserlös trage ich rund ein Viertel zum Finanzamt. Wenn ich bei 2.000 verkauft hätte über 500€, wenn ich heute verkaufe 250€. Da ich keineswegs viele Optionen sehe, wo ich dieses Geld quasi mit Garantieschein aussichtsreicher anlegen könnte, halte ich an dem durchaus perspektivreichen Investment fest.