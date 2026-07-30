JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Umsätze seien solide, aber nicht gerade überraschend stark gewesen, während das operative Ergebnis (Ebit) wegen höherer Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Fußball-WM enttäuscht habe, schrieb Wendy Liu zu dem Bericht des Sportartikelherstellers. Die ausgebliebene Erhöhung der Gewinnziele laste wohl auf der Aktie, hatte Liu bereits vor der Börseneröffnung vermutet. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz im Verlauf des Tages./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST
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Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,49 % und einem Kurs von 151,0EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
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