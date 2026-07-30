🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Anleger, wacht auf

    2617 Aufrufe 2617 0 Kommentare 0 Kommentare

    Junge Millionäre lassen Aktien links liegen: So bauen sie ihre Depots jetzt um

    Die nächste vermögende Generation glaubt nicht mehr an Aktien allein. Wer weiter nur auf klassische Märkte setzt, könnte eine große Verschiebung verpassen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Junge Millionäre verringern Aktienanteile deutlich
    • Starker Trend zu alternativen Anlagen wie Gold
    • Neue Anlageklassen bringen mehr Risiko und Illiquidität
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Anleger, wacht auf - Junge Millionäre lassen Aktien links liegen: So bauen sie ihre Depots jetzt um
    Foto: DALL*E

    Aktien verlieren bei jungen Millionären offenbar ihren Status als erste Wahl. Laut einer Umfrage der Bank of America halten vermögende Amerikaner zwischen 21 und 43 Jahren mit mindestens 3 Millionen US-Dollar Anlagevermögen nur noch 25 Prozent ihres Portfolios in Aktien. Bei wohlhabenden Anlegern ab 44 Jahren sind es dagegen 55 Prozent. Der Unterschied zeigt einen deutlichen Bruch zwischen den Generationen: Während ältere Vermögende weiter stark auf den klassischen Aktienmarkt setzen, suchen die Jüngeren breiter nach Renditequellen.

    Der Trend geht klar in Richtung alternativer Anlagen. 93 Prozent der jungen Reichen planen laut der Umfrage, in den kommenden Jahren einen größeren Teil ihres Portfolios in solche Anlageklassen zu verschieben. Dazu zählen Gold, Immobilien, Kunst, Private Equity und Kryptowährungen. Dahinter steht die Sorge, dass traditionelle Aktien und Anleihen allein nicht mehr ausreichen, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Mehr als 72 Prozent der jüngeren Anleger glauben demnach, dass genau das mit klassischen Märkten nicht mehr möglich ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.000,31€
    Basispreis
    5,08
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.033,35€
    Basispreis
    3,45
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders auffällig ist der Blick auf Gold. 45 Prozent der jungen vermögenden Anleger besitzen laut Umfrage bereits physisches Gold, weitere 45 Prozent interessieren sich dafür. Das Edelmetall gilt traditionell als Schutz gegen Inflation, Krisen und Marktschwankungen. Auch Immobilien bleiben gefragt: 31 Prozent der jüngeren Befragten sehen dort die größten Wachstumschancen. Der Reiz liegt in realen Vermögenswerten, möglichen Mieteinnahmen und dem Schutz vor Kaufkraftverlust.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Daneben gewinnen Anlageformen an Bedeutung, die früher vor allem institutionellen Investoren oder sehr vermögenden Familien vorbehalten waren. Private Equity wird von mehr als einem Viertel der jungen Millionäre als große Wachstumschance gesehen. Auch Kunst rückt als Diversifikationsinstrument stärker in den Blick. Der globale Kunstmarkt kommt auf ein geschätztes Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar. Kryptowährungen spielen ebenfalls eine deutlich größere Rolle als bei älteren Anlegern: Junge Vermögende halten laut Umfrage 15 Prozent ihres Portfolios in Krypto, ältere Anleger nur 2 Prozent.

    Für Privatanleger ist dieser Trend spannend, aber nicht automatisch eine Vorlage zum Nachmachen. Alternative Anlagen können Chancen bieten, sind aber oft weniger liquide, schwerer zu bewerten, steuerlich komplexer und riskanter als börsennotierte Aktien oder ETFs. Die eigentliche Botschaft lautet deshalb nicht, Aktien komplett abzuschreiben. Sie lautet: Die nächste vermögende Generation baut ihre Depots anders. Wer weiter nur auf klassische Aktien setzt, sollte zumindest verstehen, warum junge Millionäre ihr Geld zunehmend breiter verteilen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4312,65$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger, wacht auf Junge Millionäre lassen Aktien links liegen: So bauen sie ihre Depots jetzt um Die nächste vermögende Generation glaubt nicht mehr an Aktien allein. Wer weiter nur auf klassische Märkte setzt, könnte eine große Verschiebung verpassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     