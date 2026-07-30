Junge Millionäre lassen Aktien links liegen: So bauen sie ihre Depots jetzt um

Der Trend geht klar in Richtung alternativer Anlagen. 93 Prozent der jungen Reichen planen laut der Umfrage, in den kommenden Jahren einen größeren Teil ihres Portfolios in solche Anlageklassen zu verschieben. Dazu zählen Gold, Immobilien, Kunst, Private Equity und Kryptowährungen. Dahinter steht die Sorge, dass traditionelle Aktien und Anleihen allein nicht mehr ausreichen, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Mehr als 72 Prozent der jüngeren Anleger glauben demnach, dass genau das mit klassischen Märkten nicht mehr möglich ist.

Aktien verlieren bei jungen Millionären offenbar ihren Status als erste Wahl. Laut einer Umfrage der Bank of America halten vermögende Amerikaner zwischen 21 und 43 Jahren mit mindestens 3 Millionen US-Dollar Anlagevermögen nur noch 25 Prozent ihres Portfolios in Aktien. Bei wohlhabenden Anlegern ab 44 Jahren sind es dagegen 55 Prozent. Der Unterschied zeigt einen deutlichen Bruch zwischen den Generationen: Während ältere Vermögende weiter stark auf den klassischen Aktienmarkt setzen, suchen die Jüngeren breiter nach Renditequellen.

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Besonders auffällig ist der Blick auf Gold. 45 Prozent der jungen vermögenden Anleger besitzen laut Umfrage bereits physisches Gold, weitere 45 Prozent interessieren sich dafür. Das Edelmetall gilt traditionell als Schutz gegen Inflation, Krisen und Marktschwankungen. Auch Immobilien bleiben gefragt: 31 Prozent der jüngeren Befragten sehen dort die größten Wachstumschancen. Der Reiz liegt in realen Vermögenswerten, möglichen Mieteinnahmen und dem Schutz vor Kaufkraftverlust.

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Daneben gewinnen Anlageformen an Bedeutung, die früher vor allem institutionellen Investoren oder sehr vermögenden Familien vorbehalten waren. Private Equity wird von mehr als einem Viertel der jungen Millionäre als große Wachstumschance gesehen. Auch Kunst rückt als Diversifikationsinstrument stärker in den Blick. Der globale Kunstmarkt kommt auf ein geschätztes Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar. Kryptowährungen spielen ebenfalls eine deutlich größere Rolle als bei älteren Anlegern: Junge Vermögende halten laut Umfrage 15 Prozent ihres Portfolios in Krypto, ältere Anleger nur 2 Prozent.

Für Privatanleger ist dieser Trend spannend, aber nicht automatisch eine Vorlage zum Nachmachen. Alternative Anlagen können Chancen bieten, sind aber oft weniger liquide, schwerer zu bewerten, steuerlich komplexer und riskanter als börsennotierte Aktien oder ETFs. Die eigentliche Botschaft lautet deshalb nicht, Aktien komplett abzuschreiben. Sie lautet: Die nächste vermögende Generation baut ihre Depots anders. Wer weiter nur auf klassische Aktien setzt, sollte zumindest verstehen, warum junge Millionäre ihr Geld zunehmend breiter verteilen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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