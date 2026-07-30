JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) in der Autosparte habe die Konsensschätzung getroffen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 60,96EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
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