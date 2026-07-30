JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) in der Autosparte habe die Konsensschätzung getroffen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 60,96EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 € , was eine Steigerung von +15,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer