WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Das zweite Quartal des Spezialchemiekonzerns sei sehr solide verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum verlaufe planmäßig./rob/mf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 168,2EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 208

Kursziel alt: 208

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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