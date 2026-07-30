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    Hochtief-Tochter erhält Folgeauftrag für Batteriepark in Südaustralien

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief erhält Auftrag zur Erweiterung Goyder
    • Ausbau erhöht Speicherkapazität um 227 Megawatt
    • UGL errichtet Tesla Megablock und prüft Anlage
    Hochtief-Tochter erhält Folgeauftrag für Batteriepark in Südaustralien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat den Zuschlag für die Erweiterung des Goyder-Batterieparks in Südaustralien erhalten. Die Cimic-Tochter UGL werde für Neoen, einem Erzeuger erneuerbarer Energien, und den US-Elektroautokonzern Tesla den Batteriepark erweitern, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Mit der zweiten Bauphase werde dieser zu einem der größten Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) des Bundesstaates. Die Bauarbeiten für Phase 2 sollen voraussichtlich im August 2026 beginnen. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für 2028 vorgesehen.

    Mit der Erweiterung sollen sich die Speicherkapazitäten des Batterieparks um 227 Megawatt auf insgesamt 454 Megawatt erhöhen. Dabei soll UGL die Bau-, Elektro- und Hochspannungsinfrastruktur für die neue Megablock-Technologie von Tesla errichten sowie den Rest der Anlage prüfen und in Betrieb nehmen.

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    "Goyder Battery wird eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Netzstabilität und beim Übergang Südaustraliens zu Erneuerbaren Energien spielen", sagte Hochtief-Chef Juan Santamaría, der auch Unternehmenschef der Hochtief-Mutter ACS ist./mne/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 435,4 auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -17,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 461,25US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +46,05 %/+89,68 % bedeutet.





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