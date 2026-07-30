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    Neue Hoffnung für die Aktie?

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    Aixtron trumpft bei Bestellungen auf: KI-Boom befeuert Optoelektronik-Sparte

    Endlich wieder gute Nachrichten: Aixtron übertrifft beim Auftragseingang die Markterwartungen. Optoelektronik für KI-Rechenzentren treibt das Geschäft an. Die Aktie war zuletzt schwer unter die Räder gekommen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron Auftragseingang +80% auf 214,5 Mio Bestand 457
    • Optoelektronik treibt Nachfrage für KI Rechenzentren
    • Aktie fiel nach KI Rallye von 63 auf 33,40 Euro
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neue Hoffnung für die Aktie? - Aixtron trumpft bei Bestellungen auf: KI-Boom befeuert Optoelektronik-Sparte
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Der Anlagenbauer Aixtron hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr Bestellungen eingesammelt als von Analysten erwartet. Der Auftragseingang kletterte im Jahresvergleich um rund 80 Prozent auf 214,5 Millionen Euro und lag damit deutlich über den Konsensschätzungen von etwa 185 bis 197 Millionen Euro. Der Auftragsbestand wuchs binnen eines Quartals um 61 Prozent auf knapp 457 Millionen Euro.

    Treiber der Entwicklung war erneut die Optoelektronik-Sparte, auf die rund drei Viertel des Auftragseingangs entfielen, umgerechnet etwa 161 Millionen Euro. Mit den entsprechenden Anlagen werden unter anderem Laserkomponenten für die Datenübertragung hergestellt, die zunehmend in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen.

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    An der Börse profitiert die Aktie am Donnerstag allerdings kaum. Nach einem rasanten Anstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni, getrieben von der KI-Rallye, hatte das Papier zuletzt fast die Hälfte wieder abgegeben. Aktuell notierten die Papiere bei 33,40 Euro.

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    Der Umsatz ging im Berichtsquartal um 16 Prozent auf 115 Millionen Euro zurück, traf damit aber in etwa die Erwartungen. Die Bruttomarge lag mit rund 41 Prozent über dem Konsens von 39 bis 40 Prozent. Operativ blieb ein Ebit von 14,7 Millionen Euro hängen, was einer Marge von knapp 13 Prozent entspricht und die Prognosen von rund 12,3 Millionen Euro übertraf. Im Vorjahresvergleich bedeutet das dennoch einen Gewinnrückgang von 38 Prozent.

    Für das dritte Quartal stellt Aixtron-Chef Felix Grawert Erlöse zwischen 160 und 200 Millionen Euro in Aussicht, der Mittelwert liegt damit über der bisherigen Konsensschätzung von rund 166 Millionen Euro. Die im April angehobene Jahresprognose von 560 Millionen Euro Umsatz, plus minus 30 Millionen, einer Bruttomarge um 42 Prozent sowie einer Ebit-Marge von 17 bis 20 Prozent bestätigte der Vorstand unverändert.

    Schwächer bleibt das Geschäft mit Leistungselektronik für Siliziumkarbid und Galliumnitrid sowie mit Micro-LED und LED. Immerhin verbessere sich die Kapazitätsauslastung bei den Kunden allmählich. Eine spürbare Erholung wird frühestens für 2027 erwartet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 33,81EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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