ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Adidas auf 'Overweight' - Ziel 230 Euro
- JPMorgan stuft Adidas auf Overweight mit 230€ Kursziel
- Umsätze solide, Ebit wegen WM-Marketing enttäuschend
- Gewinnziele nicht erhöht drücken Aktie vor Konferenz
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Umsätze seien solide, aber nicht gerade überraschend stark gewesen, während das operative Ergebnis (Ebit) wegen höherer Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Fußball-WM enttäuscht habe, schrieb Wendy Liu zu dem Bericht des Sportartikelherstellers. Die ausgebliebene Erhöhung der Gewinnziele laste wohl auf der Aktie, hatte Liu bereits vor der Börseneröffnung vermutet. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz im Verlauf des Tages./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,35 % und einem Kurs von 151,2 auf Tradegate (30. Juli 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -16,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,93 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +37,26 %/+54,00 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 230 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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Gefühlt fallen die Aktien in 80% der Fälle nach Vermeldung von Zahlen. Ich verkaufe fast
übertreiben halt wieder maßlos die Verkäufer ...
Bin mal mit 20% Depot zu 154€ rein Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif