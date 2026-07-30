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    Besonders beachtet!

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    Knorr-Bremse Aktie mit Kurseinbruch - 30.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Knorr-Bremse Aktie bisher Verluste von -8,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Knorr-Bremse Aktie.

    Besonders beachtet! - Knorr-Bremse Aktie mit Kurseinbruch - 30.07.2026
    Foto: Knorr-Bremse AG

    Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.

    Knorr-Bremse aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.07.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,68 % verliert die Knorr-Bremse Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der Knorr-Bremse Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Knorr-Bremse in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,69 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um -5,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,48 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Knorr-Bremse +14,41 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

    Knorr-Bremse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,53 %
    1 Monat +9,48 %
    3 Monate +11,69 %
    1 Jahr +25,39 %
    Stand: 30.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,14 Mrd.EUR € wert.

    Dax knapp im Plus - Adidas brechen ein


    Unter dem Eindruck eines Kurseinbruchs von Adidas und einer erwartungsgemäß ausgefallenen US-Leitzinsentscheidung hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Zudem stehen aktuelle Inflationsdaten aus Deutschland sowie …

    Höhere Ziele nutzen Knorr-Bremse nichts - seit April seitwärts


    Ungeachtet einer Erhöhung der Ziele für 2026 sind die Papiere von Knorr-Bremse am Donnerstag deutlich zurückgefallen. An den Zwischenhochs bei 110,80 Euro hatte ihnen im Juli bereits zweimal die Kraft für weitere Anstiege gefehlt. Mit einem Minus …

    Knorr-Bremse AG: Q2-Ergebnisse bestätigen Stärke; Prognose angehoben; HALTEN


    Knorr-Bremse lieferte im zweiten Quartal starke Ergebnisse und bestätigte, dass sein Transformationsprogramm weiterhin in höhere Rentabilität, stärkere Cash-Generierung und eine widerstandsfähige operative Ausführung umschlägt. Sowohl die Rail- als auch die Truck-Sparte schnitten gut ab, wobei sich die Margen durch Kosten Disziplin, Effizienzgewinne und eine gesunde Nachfrage verbesserten.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Knorr-Bremse

    Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. Hitachi Seisakusho notiert im Minus, mit -0,54 %. Pirelli & C.SPA notiert im Minus, mit -2,25 %. Siemens legt um +2,29 % zu

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    Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knorr-Bremse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Knorr-Bremse

    -6,78 %
    -4,40 %
    +9,79 %
    +11,70 %
    +25,13 %
    +70,59 %
    +14,19 %
    +20,90 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100
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