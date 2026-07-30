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    Börse Stuttgart / Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um ...

    Für Sie zusammengefasst
    • BISON erweitert Angebot um acht neue Kryptowährungen
    • Portfolio wächst auf mehr als siebzig handelbare Coins
    • Breitere Auswahl in DeFi Infrastruktur und Community
    OTS - Börse Stuttgart / Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um ...
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    Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um acht neue Coins Stuttgart (ots) -

    - BISON erweitert sein Portfolio um acht zusätzliche Kryptowährungen - Das Angebot der Krypto-Trading-Plattform wächst auf mehr als 70 Kryptowährungen
    - Breitere Auswahl zwischen DeFi, digitaler Infrastruktur und Community-Projekten im regulierten Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart

    BISON (https://bisonapp.com) , die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, baut ihr Angebot weiter aus. Ab sofort können Nutzer acht zusätzliche Kryptowährungen handeln. Mit der Erweiterung um DoubleZero (2Z), EUR CoinVertible (EURCV), Maple Finance (SYRUP), Pendle (PENDLE), Pudgy Penguins (PENGU), Render (RENDER), Sky (SKY) und Turbo (TURBO) umfasst das Portfolio nun mehr als 70 Kryptowährungen.

    "Der Kryptomarkt entwickelt sich in vielen Bereichen gleichzeitig - von dezentraler Infrastruktur und Rechenleistung über DeFi bis hin zu Community-Projekten", sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. "Mit den neuen Listings erweitern wir die Auswahl für unsere Kunden, ohne Abstriche beim regulierten Zugang zu machen. Bei BISON müssen sich Krypto-Anleger nicht zwischen einem breiten Angebot und einem verlässlichen Handelsumfeld entscheiden."

    Die acht Coins auf einen Blick

    Mit der Erweiterung stehen BISON Kunden acht weitere Kryptowährungen zur Verfügung. Die neuen Listings bilden unterschiedliche Bereiche des Kryptomarktes ab:

    - DoubleZero (2Z): Nativer Utility-Token des DoubleZero-Protokolls, einer dezentralen Netzwerkinfrastruktur für leistungsstarke verteilte Systeme und Blockchain-Anwendungen.
    - EUR CoinVertible (EURCV): Auf Euro lautender und MiCAR-konformer Stablecoin, der von Societe Generale-FORGE, einer regulierten Tochtergesellschaft der Societe Generale, emittiert wird.
    - Maple Finance (SYRUP): Governance-Token von Maple, einer Plattform für Onchain-Kredit- und Vermögensmanagement. Token-Inhaber können über zentrale Protokollentscheidungen und Weiterentwicklungen abstimmen. - Pendle (PENDLE): Governance- und Utility-Token eines DeFi-Protokolls, das verzinsliche Krypto-Assets in Kapital- und Ertragskomponenten aufteilt und zukünftige Erträge separat handelbar macht.
    - Pudgy Penguins (PENGU): Offizieller Token des Pudgy-Penguins-Ökosystems, das aus einer NFT-Kollektion hervorgegangen ist und sich zu einer communitygetragenen Digital- und Konsumentenmarke entwickelt hat. - Render (RENDER): Token des Render Network, das ungenutzte Grafikprozessorleistung für rechenintensive Anwendungen wie 3D-Rendering, generative KI und maschinelles Lernen verfügbar macht. - Sky (SKY): Governance-Token des Sky-Ökosystems, über den Nutzer an Entscheidungen zur Weiterentwicklung des DeFi-Protokolls mitwirken können. Das Ökosystem ist aus dem früheren MakerDAO hervorgegangen. - Turbo (TURBO): Community-getriebener Memecoin, der ursprünglich aus einem KI-gestützten Experiment zur Entwicklung einer Kryptowährung hervorgegangen ist.

    Mehr als 70 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar

    Bei BISON fallen keine Handelsgebühren an, lediglich der Spread. Die Verwahrung erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer eine EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat.

    Bei der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH wurde ein mehrstufiges Sicherheitskonzept implementiert. Zusätzlich ist eine Crime-Versicherung in das Verwahrkonzept integriert. Diese versichert die verwahrten Coins unter anderem gegen Diebstähle und Hackerangriffe und gilt für Hot-, Warm- und Cold-Wallets.

    Rückfragehinweis:

    mailto:press@bisonapp.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6324295 OTS: Börse Stuttgart





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