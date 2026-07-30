Börse Stuttgart / Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um ...

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- BISON erweitert Angebot um acht neue Kryptowährungen
- Portfolio wächst auf mehr als siebzig handelbare Coins
- Breitere Auswahl in DeFi Infrastruktur und Community
Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um acht neue Coins Stuttgart (ots) -
- BISON erweitert sein Portfolio um acht zusätzliche Kryptowährungen - Das Angebot der Krypto-Trading-Plattform wächst auf mehr als 70 Kryptowährungen
- Breitere Auswahl zwischen DeFi, digitaler Infrastruktur und Community-Projekten im regulierten Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart
BISON (https://bisonapp.com) , die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, baut ihr Angebot weiter aus. Ab sofort können Nutzer acht zusätzliche Kryptowährungen
handeln. Mit der Erweiterung um DoubleZero (2Z), EUR CoinVertible (EURCV), Maple Finance (SYRUP), Pendle (PENDLE), Pudgy Penguins (PENGU), Render (RENDER), Sky (SKY) und Turbo (TURBO) umfasst das
Portfolio nun mehr als 70 Kryptowährungen.
"Der Kryptomarkt entwickelt sich in vielen Bereichen gleichzeitig - von dezentraler Infrastruktur und Rechenleistung über DeFi bis hin zu Community-Projekten", sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und
Co-Founder von BISON. "Mit den neuen Listings erweitern wir die Auswahl für unsere Kunden, ohne Abstriche beim regulierten Zugang zu machen. Bei BISON müssen sich Krypto-Anleger nicht zwischen
einem breiten Angebot und einem verlässlichen Handelsumfeld entscheiden."
Die acht Coins auf einen Blick
Mit der Erweiterung stehen BISON Kunden acht weitere Kryptowährungen zur Verfügung. Die neuen Listings bilden unterschiedliche Bereiche des Kryptomarktes ab:
- DoubleZero (2Z): Nativer Utility-Token des DoubleZero-Protokolls, einer dezentralen Netzwerkinfrastruktur für leistungsstarke verteilte Systeme und Blockchain-Anwendungen.
- EUR CoinVertible (EURCV): Auf Euro lautender und MiCAR-konformer Stablecoin, der von Societe Generale-FORGE, einer regulierten Tochtergesellschaft der Societe Generale, emittiert wird.
- Maple Finance (SYRUP): Governance-Token von Maple, einer Plattform für Onchain-Kredit- und Vermögensmanagement. Token-Inhaber können über zentrale Protokollentscheidungen und Weiterentwicklungen abstimmen. - Pendle (PENDLE): Governance- und Utility-Token eines DeFi-Protokolls, das verzinsliche Krypto-Assets in Kapital- und Ertragskomponenten aufteilt und zukünftige Erträge separat handelbar macht.
- Pudgy Penguins (PENGU): Offizieller Token des Pudgy-Penguins-Ökosystems, das aus einer NFT-Kollektion hervorgegangen ist und sich zu einer communitygetragenen Digital- und Konsumentenmarke entwickelt hat. - Render (RENDER): Token des Render Network, das ungenutzte Grafikprozessorleistung für rechenintensive Anwendungen wie 3D-Rendering, generative KI und maschinelles Lernen verfügbar macht. - Sky (SKY): Governance-Token des Sky-Ökosystems, über den Nutzer an Entscheidungen zur Weiterentwicklung des DeFi-Protokolls mitwirken können. Das Ökosystem ist aus dem früheren MakerDAO hervorgegangen. - Turbo (TURBO): Community-getriebener Memecoin, der ursprünglich aus einem KI-gestützten Experiment zur Entwicklung einer Kryptowährung hervorgegangen ist.
Mehr als 70 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar
Bei BISON fallen keine Handelsgebühren an, lediglich der Spread. Die Verwahrung erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer eine EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat.
Bei der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH wurde ein mehrstufiges Sicherheitskonzept implementiert. Zusätzlich ist eine Crime-Versicherung in das Verwahrkonzept integriert. Diese versichert die verwahrten Coins unter anderem gegen Diebstähle und Hackerangriffe und gilt für Hot-, Warm- und Cold-Wallets.
Rückfragehinweis:
mailto:press@bisonapp.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6324295 OTS: Börse Stuttgart
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Community Beiträge zu ETH / USD - ETH~USD
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Ich habe auch noch einige gekauft. Habe das teilweise über die Aktie Bit Digital getan.
Ethereum fällt um 12% unter 2.400$
Ethereum, Bitcoin und fast alle Kryptos geben aktuell massiv nach!
Ethereum ist gerade kurzzeitig mit rund -12% unter 2.400$ gefallen und steht damit nur noch 200$ über dem Worst Case Szenario und dem 786er Fibonacci. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob es schnell eine Gegenbewegung geben könnte. Ich vermute, der Iran Konflikt spielt gerade rein.
Aktuell sehr gute Kurse zum Einstieg. Wer kaufen und halten will und das für die nächsten Jahre ist gut beraten sich zu überlegen wann er einsteigen will! Auch wenn es aktuell nicht nach einer starken Gegenbewegung aussieht, es handelt sich um Kryptos! Das kann morgen wieder 50% nach oben schnellen! Das Risiko muss jedem bewusst sein!
Ansonsten viel Glück beim entscheiden und Treffen des besten Einstiegszeitpunkts für euch persönlich!
Ethereum - Zielzone erreicht geht jetzt alles ganz schnell ?
Ethereum hat das 618er Fibonacci hinter sich gelassen und ist mit voller Wucht in meine Zielzone bei 2.748$ gerauscht mit einem aktuellen Tief von rund 2.640$!
Die Oberkante der Zielzone ist damit erreicht! Dennoch werde ich privat weiter abwarten, mein persönliches Ziel sind die Regionen um 2.200$. Ich werde den Kurs aber beobachten und spontan entscheiden ob ich einsteige. Das kann auch deutlich über 2.200$ sein. Ggf. Je nachdem wie impulsiv der Kurs nun fällt kann es aber auch darunter sein. Theoretisch gibt der Chart auch Kurse bis hin zu 1.400$ her.
Aus meiner Sicht sind Kurse unter 2.700$ durchaus lukrativ für Menschen die auf Nummer sicher gehen wollen den langfristigen Anstieg nicht verpassen zu wollen, hier ist es eh relativ egal ob man bei 2.600$ oder 2.200$ einsteigt bei kolportierten Zielen von bis zu 20.000$.
Ich persönlich habe mir das Ziel mindestens 2.200$ gesetzt. Ich werde aber wohl stufenweise einsteigen. Ich warte persönlich weiter ab auch wenn es in den Fingern juckt.