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    Cenit-Aktie im Fokus: CENIT AG startet Bezugsrechtskapitalerhöhung

    Mit einer gezielten Kapitalerhöhung stärkt die Gesellschaft ihre Finanzbasis, erweitert den Aktionärskreis und schafft Spielraum für den vollständigen Erwerb einer Kernbeteiligung.

    Cenit-Aktie im Fokus: CENIT AG startet Bezugsrechtskapitalerhöhung
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen die Kapitalerhöhung: Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.673.551,00 von EUR 8.367.758,00 auf EUR 10.041.309,00 durch Ausgabe von 1.673.551 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien.
    • Bezugsangebot: 1.673.551 neue Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 5:1 angeboten; Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2026; Bezugspreis EUR 6,50 je neuer Aktie.
    • Zeitplan und Genehmigung: Das von der BaFin gestattete Wertpapierinformationsblatt liegt vor; Veröffentlichung des Bezugsangebots geplant für den 3. August 2026 im Bundesanzeiger; Bezugsfrist vom 4. August 2026 (00:00 Uhr) bis 17. August 2026 (24:00 Uhr).
    • PRIMEPULSE SE (Hauptaktionärin) hat sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte vollständig auszuüben und zusätzlich alle innerhalb der Bezugsfrist nicht bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis zu erwerben.
    • Bruttoemissionserlös beträgt EUR 10.878.081,50; vorgesehen ist die Verwendung zur Aufstockung der bestehenden Beteiligung an der ISR Information Products AG von 74,9% auf 100% (Erwerb der verbleibenden Anteile).
    • Wichtiger rechtlicher Hinweis: Die Veröffentlichung ist kein Verkaufsangebot; ein öffentliches Angebot erfolgt nur auf Basis des von der BaFin genehmigten Wertpapierinformationsblattes; keine Platzierung in bestimmten Jurisdiktionen (u. a. USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Cenit ist am 31.07.2026.

    Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,68 % im Minus.


    Cenit

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    ISIN:DE0005407100WKN:540710
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