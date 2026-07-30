ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Alzchem auf 'Buy' - Ziel 208 Euro
- Warburg Research bestätigt Alzchem Rating Buy
- Kursziel unverändert bei 208 Euro für Alzchem
- Zweites Quartal sehr solide Wachstum planmäßig
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Das zweite Quartal des Spezialchemiekonzerns sei sehr solide verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum verlaufe planmäßig./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (30. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -7,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +9,66 %/+51,75 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 208 Euro
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Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30
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Der heutige Kurshüpfer dürfte auf eine Analyse der "Deutsche Bank Research" zurückzuführen sein.
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