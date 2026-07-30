Warburg Research belässt Alzchem auf 'Buy' - Ziel 208 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (30. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -7,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +9,66 %/+51,75 % bedeutet.