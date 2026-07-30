Rheinmetall sichert sich Marine-Deal mit Milliardenpotenzial

Rheinmetall hat einen Großauftrag zur Modernisierung der Fregatte BAYERN erhalten. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, soll das Marineschiff der Klasse F123 technisch umfassend erneuert werden. Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit der bereits 1996 in Dienst gestellten Fregatte bis mindestens 2035 sicherzustellen. Der Auftragswert liegt nach Unternehmensangaben im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

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Modernisierung bis 2029 geplant

Die Arbeiten finden auf der zu Rheinmetall gehörenden Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven statt und sollen bis 2029 abgeschlossen werden. Geplant ist unter anderem die Erneuerung des Führungs- und Waffeneinsatzsystems. Zudem werden schiffstechnische Anlagen überholt und die Radar-Sensorik modernisiert.

Darüber hinaus setzt Rheinmetall die Antriebs- und Vortriebsanlagen instand und rüstet wichtige Systeme zur U-Boot-Abwehr nach. Nach Angaben des Unternehmens soll die Fregatte damit technisch auf den neuesten Stand gebracht und für künftige Einsätze besser gerüstet werden.

Servicegeschäft gewinnt an Bedeutung

Für Rheinmetall ist der Auftrag zugleich ein weiterer Beleg für die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts innerhalb der Division Naval Systems. Neben Neubauten setzt der Konzern zunehmend auf langfristige Wartung, Modernisierung und die Betreuung von Marineschiffen über deren gesamten Lebenszyklus.

Tim Wagner, CEO der Division Naval Systems der Rheinmetall AG, sagte: "Wir konzentrieren uns jetzt mit voller Kraft auf die termingerechte Ablieferung." Die Neue Jadewerft verfüge über langjährige Erfahrung bei der Modernisierung und Instandsetzung von Marineschiffen sowie über umfangreiche Kompetenz bei der Integration komplexer maritimer Systeme. Gemeinsam mit den Projektpartnern und der Deutschen Marine seien damit die Voraussetzungen geschaffen, das Schiff pünktlich und in der geforderten Qualität zu übergeben.

Nach Angaben von Rheinmetall liegt die BAYERN derzeit an der Pier der Neuen Jadewerft, wo zunächst wesentliche Großkomponenten ausgebaut werden. Anschließend wird die Fregatte ins Dock verlegt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 1.129EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

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