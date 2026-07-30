APA ots news: Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit WKW-Präsidentin Kriz-Zwittkovits

Wien (APA-ots) - Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet eine starke

und erfolgreiche Partnerschaft, die den Wirtschaftsstandort nachhaltig stärkt. Nicht umsonst hatte Wien als einziges Bundesland durchgehend Wirtschaftswachstum und verzeichnet mit 945.000 Beschäftigten einen historischen Höchststand an Beschäftigten.

Gemeinsam wurden zukunftsweisende Initiativen in den Bereichen Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz, Tourismus, Handel und Arbeitsmarkt umgesetzt - von der Zukunftsvereinbarung für Wien über den Green Economy Report und das Projekt "Zero Emission Transport" bis hin zum Fachkräftezentrum, der gemeinsamen Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen sowie zahlreichen Maßnahmen zur Stärkung von Unternehmen und Beschäftigung.