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    APA ots news

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    Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit...

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Partnerschaft stärkt Wiens Wirtschaftsstandort
    • 945.000 Beschäftigte als historischer Höchststand
    • HTL-Neubau mit Schwerpunkt KI und Digitalisierung
    APA ots news - Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit...
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    APA ots news: Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit WKW-Präsidentin Kriz-Zwittkovits

    Wien (APA-ots) - Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet eine starke
    und erfolgreiche Partnerschaft, die den Wirtschaftsstandort nachhaltig stärkt. Nicht umsonst hatte Wien als einziges Bundesland durchgehend Wirtschaftswachstum und verzeichnet mit 945.000 Beschäftigten einen historischen Höchststand an Beschäftigten.

    Gemeinsam wurden zukunftsweisende Initiativen in den Bereichen Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz, Tourismus, Handel und Arbeitsmarkt umgesetzt - von der Zukunftsvereinbarung für Wien über den Green Economy Report und das Projekt "Zero Emission Transport" bis hin zum Fachkräftezentrum, der gemeinsamen Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen sowie zahlreichen Maßnahmen zur Stärkung von Unternehmen und Beschäftigung.

    Für die Zukunft haben die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien noch zahlreiche Projekte vereinbart, die sie in den kommenden Jahren gemeinsam umsetzen werden. Darunter eine nachhaltige Qualifizierungsoffensive, das Projekt "Anerkannte Europäische Schule" oder der Neubau einer HTL mit Schwerpunkt KI und Digitalisierung. All das zum Wohle der Stadt Wien, der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer und den Menschen in Wien.

    Abschließend bedankt sich Bürgermeister Ludwig beim scheidenden Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, für die langjährige Zusammenarbeit.

    Rückfragehinweis:
    Mario Dujakovic
    Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
    Telefon: +43 1 4000 81859
    E-Mail: mario.dujakovic@wien.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0080 2026-07-30/12:05







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