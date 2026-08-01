Handelskrieg 2.0? China droht den USA mit Vergeltung

Der Streit zwischen den USA und China um Zukunftstechnologien spitzt sich weiter zu. Nachdem die US-amerikanische Kommunikationsbehörde FCC neue Importbeschränkungen für fortschrittliche Robotersysteme angekündigt hat, droht Peking nun mit Vergeltungsmaßnahmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die FCC hatte am Dienstag erklärt, aus Gründen der Cybersicherheit weitere im Ausland produzierte hochentwickelte Robotersysteme, darunter humanoide Roboter, auf eine Liste mit Importbeschränkungen zu setzen. Ein bestimmtes Land wurde dabei zwar nicht genannt. Bereits zugelassene Modelle dürfen laut der Behörde aber weiterhin eingeführt werden.

Das chinesische Handelsministerium reagierte am Donnerstag scharf. Die Behörde erklärte, die USA hätten Pekings zurückhaltende Haltung bei Produktverboten wiederholt ignoriert. Die zunehmenden Beschränkungen gegen chinesische Produkte würden die wirtschaftliche und handelspolitische Stabilität zwischen beiden Ländern "schwer beschädigen". Das Ministerium forderte Washington auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Andernfalls werde China Gegenmaßnahmen ergreifen.

IPO-Pläne chinesischer Robotikfirmen unter Druck

Für chinesische Hersteller humanoider Roboter könnte die Entscheidung weitreichende Folgen haben. "Das sind schlechte Nachrichten für chinesische Hersteller humanoider Roboter, die in den kommenden Monaten ihren Börsengang planen", sagte Marc Einstein, Research Director bei Counterpoint Research, gegenüber CNBC.

Nach seiner Einschätzung verfügt China vor allem über zwei Hebel. Das Land könne die Ausfuhr seltener Erden an US-Unternehmen weiter einschränken oder amerikanischen Konzernen wie Tesla und Nvidia den Zugang zum chinesischen Markt zusätzlich erschweren.

Spannungen vor Gipfeltreffen wachsen

Die neue Auseinandersetzung fällt in eine Phase ohnehin angespannter Beziehungen. US-Präsident Donald Trump will den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im September empfangen. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um Künstliche Intelligenz. US-Finanzminister Scott Bessent hatte zuletzt sogar Sanktionen gegen China wegen des angeblichen Diebstahls von KI-Modellen ins Spiel gebracht.

Trump deutete jedoch an, die USA könnten bei Export- und KI-Beschränkungen vorsichtiger vorgehen, um den technologischen Vorsprung gegenüber China nicht zu gefährden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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