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    Bezahlen boomt

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    Milliarden für Anleger: Mastercard-Aktie reagiert mit Kurssprung

    Mastercard übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen. Umsatz und Gewinn steigen deutlich – besonders das Zahlungsnetzwerk treibt das Wachstum.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mastercard Q2: Umsatz 9,3 Mrd, Gewinn 4,4 Mrd
    • Bruttozahlungsvolumen +8% auf 2,9 Billionen
    • Zusatzdienste +20% und operative Marge 60,2
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Bezahlen boomt - Milliarden für Anleger: Mastercard-Aktie reagiert mit Kurssprung
    Foto: Nikos Pekiaridis - picture alliance / NurPhoto

    Mastercard setzt seinen Wachstumskurs fort. Der Kreditkartenkonzern hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders das globale Zahlungsnetzwerk und zusätzliche digitale Services trieben die Entwicklung an.

    Die Anleger reagierten positiv auf die Zahlen. Die Mastercard-Aktie legte vorbörslich um knapp 3 Prozent auf rund 580 US-Dollar zu (Stand 14:12 Uhr MESZ).

    Mastercard Registered (A)

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    ISIN:US57636Q1040WKN:A0F602
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    Umsatz steigt auf 9,3 Milliarden US-Dollar

    Mastercard erzielte im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 9,3 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 12 Prozent.

    Der Nettogewinn stieg um 19 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie kletterte auf 4,97 US-Dollar nach 4,07 US-Dollar im Vorjahr. Bereinigt um Sondereffekte erreichte Mastercard einen Gewinn je Aktie von 5,04 US-Dollar.

    "Diese Ergebnisse spiegeln unsere Rolle bei der Schaffung neuer Möglichkeiten zum Einkaufen, Bezahlen und Geschäftstreiben wider. Von neuen Partnerschaften in Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten bis hin zu unserer marktweit ersten 'Agentic Payment'-Funktion erschließen wir Chancen, die nur Mastercard bietet, und gestalten die Zukunft des Handels", sagte Mastercard-Chef Michael Miebach.

    Zahlungsvolumen wächst weiter

    Das Kerngeschäft von Mastercard entwickelte sich ebenfalls positiv. Das weltweite Brutto-Zahlungsvolumen stieg im zweiten Quartal auf lokaler Währungsbasis um 8 Prozent auf 2,9 Billionen US-Dollar.

    Das Volumen grenzüberschreitender Zahlungen legte um 12 Prozent zu. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen über das Mastercard-Netzwerk stieg um 9 Prozent.

    Neben dem klassischen Zahlungsverkehr gewinnen zusätzliche Dienstleistungen an Bedeutung. Die Umsätze mit sogenannten Value-added Services und Lösungen erhöhten sich um 20 Prozent auf 18 Prozent währungsbereinigt. Dazu zählen unter anderem Sicherheitslösungen, digitale Authentifizierung sowie Daten- und Analyseangebote.

    Höhere Kosten bremsen die Marge kaum

    Die operativen Kosten stiegen im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Grund dafür waren vor allem höhere Verwaltungsaufwendungen.

    Trotz der gestiegenen Ausgaben verbesserte Mastercard seine operative Marge. Diese lag im zweiten Quartal bei 60,2 Prozent nach 58,7 Prozent im Vorjahr.

    Zum Ende des Quartals hatten Kunden weltweit 3,7 Milliarden Mastercard- und Maestro-Karten ausgegeben.

    Milliarden für Aktienrückkäufe

    Mastercard setzte zudem seine Kapitalrückführungen fort. Im zweiten Quartal kaufte das Unternehmen 9,8 Millionen eigene Aktien für 4,9 Milliarden US-Dollar zurück. Zusätzlich zahlte der Konzern Dividenden in Höhe von 771 Millionen US-Dollar aus.

    Durch das starke Quartal sieht sich Mastercard gut positioniert, um vom langfristigen Trend hin zu digitalen Zahlungen weiter zu profitieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Mastercard Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 504,8EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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