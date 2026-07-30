Schneider Electric erhöht Jahresprognose - Rechenzentren-Boom treibt an

Für die Papiere ging es zuletzt um 6,9 Prozent auf 274,50 Euro aufwärts. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 15 Prozent an Wert gewonnen.

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der boomende Ausbau von KI-Rechenzentren treibt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an. Die Franzosen erhöhten nun ihre Ziele und peilen für 2026 ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 10 bis 13 Prozent an, wie sie am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Bisher hatte der Konzern hier ein Wachstum von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll jetzt organisch um 14 bis 19 Prozent zulegen, an beiden Enden der Spanne jeweils vier Prozentpunkte mehr als bisher angepeilt. An der Börse legte die Aktie deutlich zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Branchenexperte Phil Buller von der US-Bank JPMorgan verwies auf eine starke Margenentwicklung im zweiten Quartal über den Erwartungen. Das Wachstum sei über alle Geschäftsbereiche breit abgestützt, mit einer dreistelligen Wachstumsdynamik im Bereich Rechenzentren. Die Anhebung der Jahresprognose liege über den Erwartungen.

Auch für Analyst Mark Fielding von der kanadischen Bank RBC hat Schneider starke Zahlen vorgelegt. Das organische Wachstum habe über den Erwartungen gelegen. Die angehobene Jahresprognose impliziere am oberen Ende der Spanne eine mögliche Konsenssteigerung von bis zu fünf Prozent. Angesichts der in der Prognose enthaltenen erwarteten Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr würden die neuen Ziele nicht aggressiv erscheinen, so der Analyst.

Im zweiten Quartal übertraf das Umsatzwachstum die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Insgesamt kam im ersten Halbjahr ein Erlös von rund 21,2 Milliarden Euro zusammen, das war ein Plus von 9,8 Prozent. Aus eigener Kraft, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 14 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) verbesserte sich nominal um 16,6 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor./err/niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 278,3 auf Tradegate (30. Juli 2026, 12:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %. Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 161,63 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +8,03 %/+26,04 % bedeutet.





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