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    OTS

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    Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials beschleunigt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz 6.044 Mio EUR RCO 1.086 Marge 23,4 Prozent
    • Portfoliooptimierungen und Zukäufe stärken Präsenz
    • 38% nachhaltige Produkte und Abscheidungstechnik
    OTS - Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials beschleunigt ...
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials beschleunigt Wachstumskurs im zweiten Quartal Heidelberg (ots) -

    - Umsatzerlöse steigen auf 6.044 Mio EUR (i. V.: 5.683 Mio EUR) - Ergebnis(1) erhöht sich auf 1.086 Mio EUR (i. V.: 1.048 Mio EUR) - Operative Marge(2) bei 23,4 % (i. V.: 24,2 %)
    - Portfoliooptimierungen treiben zusätzliches Wachstum - Akquisitionen in Nordamerika und der Türkei
    - Weitere Fortschritte bei Nachhaltigkeit - Neue Ofenanlage in Airvault, Frankreich; Bau von Padeswood CCS, Großbritannien, verläuft nach Plan - Ausblick 2026 konkretisiert: RCO zwischen 3,40 und 3,65 Mrd EUR

    (1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs

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    (2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im Verhältnis zum Umsatz

    "In einem geopolitisch und wirtschaftlich weiter sehr herausfordernden Umfeld haben wir im zweiten Quartal deutlich zugelegt. Eine erste spürbare Nachfrageerholung in unseren Kernmärkten hat zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen", sagte Dr. Dominik von Achten, Vorsitzender des Vorstands von Heidelberg Materials.

    "Darüber hinaus haben wir unser Wachstum durch strategische Transaktionen weiter beschleunigt. Mit Akquisitionen in Nordamerika und der Türkei haben wir unsere Präsenz in attraktiven Märkten weiter ausgebaut. Wir gehen von einem guten zweiten Halbjahr aus und sind zuversichtlich, unsere konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen."

    Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse spürbar um 361 Mio EUR bzw. 6 % auf 6.044 (i. V.: 5.683) Mio EUR. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) erhöhte sich um 38 Mio EUR bzw. 4 % auf 1.086 (i. V.: 1.048) Mio EUR. Die operative Marge lag bei 23,4 % (i. V.: 24,2 %). Das bereinigte Ergebnis je Aktie nahm in den ersten sechs Monaten 2026 um 0,09 EUR auf 4,47 EUR zu.

    Portfoliooptimierungen treiben zusätzliches Wachstum

    Am 1. April 2026 hat Heidelberg Materials die Akquisition der wesentlichen Vermögenswerte von BURNCO Rock Products Ltd, Kanada, abgeschlossen. Die Akquisition umfasst sechs Zuschlagstoffstandorte, zwei Asphaltmischanlagen, ein Bitumenlagerterminal, drei Transportbetonwerke sowie ein schienengebundenes Zementterminal.

    Am 19. Mai 2026 hat Heidelberg Materials North America zudem eine Minderheitsbeteiligung von 10 % an der AmeriTex Holding LLC erworben. Deren Tochtergesellschaft AmeriTex Pipe & Products ist Anbieter von Stahlbetonrohren, Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas, USA. DieTransaktion umfasst langfristige Lieferverträge, die das Wachstum beider Unternehmenbeschleunigen sollen.

    Am 18. Juni 2026 hat Heidelberg Materials die Transaktion zur Übernahme der Mehrheitsbeteiligungan Akçansa abgeschlossen. Das Unternehmen hatte im April bekanntgegeben, seine Beteiligung amtürkischen Baustoffhersteller von 39,72 % auf 79,44 % zu erhöhen. Mit dem Schritt stärkt HeidelbergMaterials seine strategische Position insbesondere in der Türkei und im Mittelmeerraum.

    Im Rahmen der Portfoliooptimierung hat Heidelberg Materials am 8. Juli 2026 den Verkauf von 100 % der Anteile an Bukhtarma Cement Company LLP, Kasachstan, abgeschlossen.

    Weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit

    Im zweiten Quartal hat Heidelberg Materials weitere Fortschritte bei der nachhaltigen Transformation seiner Produktion und Baustoffe gemacht. Der Umsatzanteil aus nachhaltigen Produkten erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 38 %, die spezifischen Netto-CO2-Emissionen lagen mit 510 kg CO2 jeTonne zementartigem Material auf dem Vorjahresniveau.

    Im Mai 2026 hat Heidelberg Materials in seinem Zementwerk Airvault in der französischen RegionNouvelle-Aquitaine eine hochmoderne Ofenanlage mit einer Kapazität von 1,25 Mio t pro Jahr in Betrieb genommen. Die Anlage setzt neue Maßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung. Der CO2-Fußabdruck des im Werk hergestellten Zements kann im Vergleich zur bisherigen Produktion um fast 30 % reduziert werden.

    Der Bau der CO2-Abscheideanlage in Padeswood, Großbritannien, schreitet planmäßig voran. Dabeikommt im gesamten Projekt evoZero Carbon Captured, der erste Near-Zero-Zement auf Basis vonCO2-Abscheidung und -Speicherung in Brevik, Norwegen, zum Einsatz.

    Auch beim Bau des weltweit ersten 3D-gedruckten Supermarkts im baden-württembergischen Neubulach setzen unsere Projektpartner auf evoZero und verbinden innovative Baustoffe mit digitalen Bauverfahren.

    Produktivität und Effizienz weiter verbessert

    Die im Jahr 2024 gestartete Transformation Accelerator Initiative verläuft weiterhin planmäßig und hat bereits deutliche Einsparungen in Höhe von insgesamt 440 Mio EUR erzielt. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Produktionsnetzwerks, funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen sowie technischen Initiativen auf globaler Ebene. Vor dem Hintergrund des bisherigen positiven Verlaufs ist Heidelberg Materials überzeugt, bis Ende 2026 den Zielwert von 500 Mio EUR an Einsparungen zu übertreffen.

    Aktionärsrendite bleibt im Fokus

    Am 21. Mai 2026 ist die dritte und damit letzte Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms gestartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm hat insgesamt eine Laufzeit von maximal drei Jahren und ein Volumen von 1,2 Mrd EUR. Die dritte Tranche mit einem geplanten Volumen von bis zu 450 Mio EUR soll bis spätestens 15. Dezember 2026 abgeschlossen werden.

    Ausblick 2026 konkretisiert

    Heidelberg Materials geht davon aus, dass sich die Nachfrage im Bausektor weiter stabilisieren sollte. Im Fokus stehen weiterhin Preisanpassungen und ein striktes Kostenmanagement.

    Der Vorstand konkretisiert die Prognose aus dem Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erwartet nun ein RCO zwischen 3,40 und 3,65 Mrd EUR (bisher zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR). Der ROIC wird unverändert leicht über 10 % erwartet.

    Für die spezifischen Netto-CO2-Emissionen pro Tonne zementartigem Material erwartet der Vorstand infolge der Erstkonsolidierung von Akçansa einen Wert in etwa auf dem Vorjahresniveau.

    Einen Überblick über die Finanzzahlen des ersten Halbjahrs 2026 finden Sie im Halbjahresfinanzbericht 2026 sowie in den Business Figures January to June 2026 unter Berichte und Präsentationen(heidelbergmaterials.com (https://www.heidelber gmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen) ).

    Über Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 49.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den Weg in eine nachhaltigere Zukunft.

    Pressekontakt:

    Director Group Communication & Investor Relations
    Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249
    mailto:info@heidelbergmaterials.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6324360 OTS: Heidelberg Materials AG
    ISIN: DE0006047004

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 167,6 auf Tradegate (30. Juli 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 29,90 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +30,76 %/+73,55 % bedeutet.





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