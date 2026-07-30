MEDICLIN: Beendet solides erstes Halbjahr 2026 – Aktie legt zu
Mehr Patient:innen, höherer Umsatz, besseres Ergebnis: MEDICLIN setzt im ersten Halbjahr 2026 seinen Wachstumskurs fort und bestätigt den positiven Ausblick.
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- MEDICLIN behandelte im 1. Halbjahr 2026 insgesamt 54.708 Patient:innen (Vorjahr: 53.183).
- Konzernumsatz stieg auf EUR 386,4 Mio. (+EUR 18,2 Mio. bzw. +5,0% zum Vorjahr von EUR 368,1 Mio.).
- Konzern-EBIT verbesserte sich auf EUR 26,6 Mio. (Vorjahr: EUR 22,4 Mio.; +EUR 4,3 Mio.).
- Segment Postakut: Umsatz EUR 263,0 Mio. (↑ EUR 11,5 Mio.), Segment-EBIT EUR 25,6 Mio.; Personalaufwand stieg auf 55,2% der Umsätze.
- Segment Akut: Umsatz EUR 111,2 Mio., Segment-EBIT blieb bei EUR -1,1 Mio.; Materialaufwandsquote stieg auf 31,1%.
- Ausblick unverändert: erwarteter Konzernumsatzanstieg 3,5–6,5% und geplantes Konzern-EBIT zwischen EUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei MEDICLIN ist am 30.07.2026.
Der Kurs von MEDICLIN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,1500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,24 % im
Minus.
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+7,54 %
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