MEDICLIN Delivers Solid H1 2026 Results
In the first half of 2026, the Group delivered solid growth in patients, revenues and earnings, with post-acute care driving performance and a cautiously optimistic outlook ahead.
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- 54,708 patients treated in the first half of 2026 (versus 53,183 in the prior year)
- Revenues rose to EUR 386.4 million (from EUR 368.1 million)
- Group EBIT improved to EUR 26.6 million (from EUR 22.4 million)
- Post-Acute segment: revenues EUR 263.0 million (+4.6%); EBIT EUR 25.6 million
- Acute Care segment: revenues EUR 111.2 million; EBIT EUR -1.1 million
- Outlook: revenues expected to grow 3.5–6.5% and EBIT EUR 57.0–72.0 million
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at MEDICLIN is on 30.07.2026.
The price of MEDICLIN at the time of the news was 4,1500EUR and was down -0,24 % compared with the previous day.
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