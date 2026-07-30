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    Aktie tief im Minus

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    Höhere Ziele, tiefere Kurse: Knorr-Bremse enttäuscht Anleger

    Knorr-Bremse hebt die Jahresprognose an und präsentiert neue Ziele bis 2030. Die anfängliche Kursfreude verpuffte am Donnerstag jedoch schnell, die Aktie rutschte deutlich ab und fiel zurück in ihren Seitwärtstrend.

    Für Sie zusammengefasst
    • Prognose erhöht doch Aktie fällt zurück in Trend
    • Umsatz Q2 +7,2% bereinigtes Ebit steigt stark
    • DZ Bank sieht Mittelfristziele unter Markterwartung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie tief im Minus - Höhere Ziele, tiefere Kurse: Knorr-Bremse enttäuscht Anleger
    Foto: Knorr-Bremse AG

    Knorr-Bremse hat am Mittwochabend seine Prognose für 2026 angehoben, doch die Börse honoriert das nur kurzzeitig. Nach einer ersten positiven Reaktion im nachbörslichen Handel, wo die Aktie um rund zwei Prozent zulegte, drehte der Kurs am Donnerstag deutlich ins Minus.

    Zuletzt stand ein Minus von 7,8 Prozent auf 99,90 Euro zu Buche, damit rutscht das Papier zurück in den seit April bestehenden Seitwärtstrend. Bereits im Juli war der Titel zweimal an der Marke von 110,80 Euro gescheitert.

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    Der Münchner Bremsenspezialist rechnet nun für das laufende Jahr mit einem Umsatz zwischen 8,1 und 8,3 Milliarden Euro, die untere Spanne wurde damit um 100 Millionen Euro nach oben korrigiert. Die operative Ebit-Marge soll statt bei rund 14 Prozent nun zwischen 14 und 14,5 Prozent liegen, der freie Mittelzufluss wird weiterhin mit 750 bis 850 Millionen Euro veranschlagt. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sich die Lage im Nahen Osten nicht weiter zuspitze.

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    Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz um 7,2 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro, organisch waren es 6,4 Prozent. Das bereinigte Ebit stieg um 17 Prozent auf 305 Millionen Euro, die operative Marge kletterte um 1,1 Punkte auf 14,2 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 174,3 Millionen Euro, der freie Cashflow legte um 80 Prozent auf 262 Millionen Euro zu. Etwas verhaltener fiel der Auftragseingang aus, er lag mit 2,20 Milliarden Euro leicht unter den Erwartungen, vor allem wegen einer schwächeren Nachfrage in der Schienensparte.

    Die DZ Bank bewertet die frischen Mittelfristziele zurückhaltend. Sie lägen unterhalb dessen, was der Markt für Umsatz und Ergebnis ohnehin schon erwarte, echte neue Impulse blieben damit aus. Die Analysten bestätigten ihr Anlageurteil "Halten" bei einem fairen Wert von 102 Euro und sehen die Aktie mit einem KGV von rund 22 sowie einem EV/Ebit von etwa 16 fair bewertet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,96 % und einem Kurs von 101,6EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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