H&K AG: Umsatz, Betriebsleistung & EBITDA deutlich wachsen, Prognose steigt
Die H&K AG meldet für das erste Halbjahr 2026 einen deutlichen Ergebnissprung und hebt angesichts der starken Geschäftsentwicklung ihre Jahresprognose spürbar an.
- Veröffentlichung als Insiderinformation der H&K AG am 30.07.2026.
- Umsatz H1 2026 rund EUR 263,9 Mio. (H1 2025: EUR 179,5 Mio.).
- Betriebsleistung H1 2026 voraussichtlich rund EUR 263,3 Mio. (H1 2025: EUR 195,7 Mio.).
- Erwartetes EBITDA H1 2026 rund EUR 66,2 Mio. (H1 2025: EUR 29,2 Mio.).
- Treiber der positiven Entwicklung: anhaltend hohe Nachfrage nach Produkten, hohe Auslastung der Produktionskapazitäten, konsequente Programmdurchführung sowie Investitionen in Kapazitäten, Infrastruktur und Prozessoptimierungen.
- Vorstand hebt Jahresprognose 2026 deutlich an: Umsatz und Betriebsleistung sollen im hohen zweistelligen Millionenbereich zulegen; EBITDA im mittleren zweistelligen Millionenbereich; detaillierte Zahlen mit dem Halbjahresfinanzbericht.
Der Kurs von H&K lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,32 % im Minus.
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