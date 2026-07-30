H&K: Revenue, operating performance and EBITDA rise; FY guidance raised
Heckler & Koch anticipates a powerful upswing in 2026, with sharply higher revenue, operating performance and EBITDA, fueled by robust demand and a strong order backlog.
- H1 2026 revenue is expected to be about EUR 263.9 million, up from EUR 179.5 million in H1 2025
- H1 2026 total operating performance is expected to be about EUR 263.3 million, up from EUR 195.7 million in H1 2025
- H1 2026 EBITDA is expected to be about EUR 66.2 million, up from EUR 29.2 million in H1 2025
- Growth is driven by continued strong demand for Heckler & Koch products, high production-capacity utilization, and ongoing programmes
- Management Board significantly raises full-year 2026 guidance: revenue and total operating performance expected to improve in the high double-digit million range; EBITDA expected to improve in the mid double-digit million range
- The positive outlook is supported by a very high order backlog feeding the raised guidance
The price of H&K at the time of the news was 29,95EUR and was down -1,32 % compared with the previous day.
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