Piramal Pharma meldet starke Q1 2027-Ergebnisse – Anleger jubeln
Piramal startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2027: Starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum, verbesserte Profitabilität und strategische Fortschritte in allen Kernsegmenten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Umsatz Q1 FY27: 2.270 Crore₹, +17% YoY; CDMO 1.187 Crore (+19%), CHG 743 Crore (+17%), PCH 347 Crore (+15%).
- EBITDA 285 Crore, +72% YoY; EBITDA-Marge 12,5% (vs. 8,5% Vorjahr); Treiber sind höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, Preisdisziplin und operative Exzellenz.
- PAT vor außerordentlichen Posten: -69 Crore, gegenüber -102 Crore Vorjahr; PAT nach außerordentlichen Posten: -69 Crore, gegenüber -82 Crore Vorjahr; entsprechende Verbesserungen von ca. 32% bzw. 15%.
- Operative Highlights: CDMO-Wachstum in Indien und Ausland; Ausbau der ADC-Kompetenzen (Riverview in Betrieb, Lexington-Injektionskapazität läuft); Sellersville FDA-Establishment Inspection Report erhalten; Zero OAI-Status beibehalten.
- Wichtige Eckpunkte CHG & PCH: CHG behält Führungsposition bei Inhalationsanästhetika (Kenalog-Integration fortgeführt); PCH Power Brands +23% YoY, E-Commerce +40% Umsatzanteil; i-choose eingeführt; Markeninvestitionen ca. 12% des Umsatzes.
- Ausblick: Piramal erwartet nachhaltiges Umsatzwachstum und EBITDA-Steigerung in FY27; Fokus auf Auftragseingänge und Umsetzung; Investorentelefonkonferenz am 30. Juli 2026, 9:30–10:15 IST.
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