AKTIE IM FOKUS
Siltronic nach Kursrutsch wieder begehrt - Ausblick hilft
- Kurs stieg über 8 Prozent wegen 200-mm Erholung
- MWB Research hebt Kursziel auf 85 Euro und stuft hoch
- Q2 leicht unter Erwartungen zugrunde liegend positiv
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen einer Geschäftsbelebung bei 200-Millimeter-Wafern haben der Siltronic -Aktie am Donnerstag kräftigen Rückenwind beschwert. Der Kurs stieg bis zum Mittag um mehr als 8 Prozent auf 73,45 Euro, nachdem er zum Auftakt noch kurzzeitig auf ein Tief seit Ende April gefallen war.
Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies sieht in den Resultaten des zweiten Quartals keine Überraschungen. Die Indikation einer Erholung im Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern sei indes positiv und sollte den zuletzt gefallenen Aktienkurs stützen, schrieb er.
Branchenexperte Abed Jarad von MWB Research hob sein Kursziel für die Siltronic-Aktien infolge der Resultate von 70 auf 85 Euro an und stufte die Papiere von "Sell" auf "Buy" hoch.
Im zweiten Quartal habe Siltronic seine Erwartungen zwar leicht verfehlt, doch die zugrunde liegende Entwicklung erscheine zunehmend positiv, so Jarad. Die Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern bleibe stark, der Hochlauf im neuen Werk in Singapur führt zu einer besseren Auslastung. Zudem zeige die sich abzeichnende Erholung im 200-Millimeter-Segment, dass sich die Lagerbestände der Kunden endlich verringerten. Nach dem Kursrutsch vom Jahreshoch hält der Experte die Aktien nun wieder für aussichtsreich bewertet.
Ende Mai waren die Siltronic-Papiere im Sog des allgemeinen KI-Booms schon bis auf knapp 109 Euro gestiegen, bevor Anleger Kasse machten. Mit der aktuellen Kurserholung liegen sie 2026 nun wieder rund 50 Prozent im Plus./mis/edh/jha/
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,42 % und einem Kurs von 73,10 auf Tradegate (30. Juli 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -19,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,43 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +19,60 %/+36,88 % bedeutet.
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Die Aktien waren innerhalb weniger Stunden vergeben und das bei einem geringen Abschlag, d.h. es gab offensichtlich ein sehr großes Marktinteresse.
Die Aktienanzahl wird erhöht, insofern findet natürlich eine Verwässerung statt, allerdings wurden die neuen Aktien zu 91€ ausgegeben. Ich denke die wenigstens bestehenden Aktionäre haben mehr bezahlt. Hätte man die KE bei 50€ durchgeführt hätte das vermutlich anders ausgesehen.
Wenn das Kapital sinnvoll eingesetzt wird, halte ich das für eine vernünftige Maßnahme. Leider wurde hierauf nicht genauer eingegangen.
Die heute angekündigte Kapitalerhöhung bei Siltronic überrascht mich negativ. Noch vor Kurzem wurde kommuniziert, dass die Investitionen nach dem Bau der neuen Fabrik in Singapur deutlich zurückgehen sollen. Ein weiterer großer Ausbau steht meines Wissens nicht an.
Umso erstaunlicher ist es, dass nun rund 10 % neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine spürbare Verwässerung. Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum eine Kapitalmaßnahme in dieser Größenordnung überhaupt notwendig ist.
Für mich wirkt das wie ein Eingeständnis, dass die Bilanz deutlich schwächer ist als vom Markt angenommen. Die hohe Verschuldung, die anhaltend schwache Nachfrage im Wafermarkt und die bisher nicht ausgelastete Singapur-Fabrik scheinen mehr Druck zu erzeugen als viele Investoren erwartet haben.
Besonders kritisch sehe ich, dass die Kapitalerhöhung nicht zur Finanzierung eines konkreten Wachstumsprojekts erfolgt, sondern offenbar primär der Bilanzstärkung dient. Das ist zwar aus Sicht der Gläubiger nachvollziehbar, für Altaktionäre aber kein gutes Signal.
Mein Eindruck: Das Management rechnet mit einer längeren Durststrecke und holt sich vorsorglich frisches Kapital, bevor die Situation schwieriger wird. Das Vertrauen in eine baldige Erholung des Geschäftsmodells stärkt diese Maßnahme jedenfalls nicht.