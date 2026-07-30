Quanta Services Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 30.07.2026

Die Quanta Services Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +9,85 % auf 540,00€. Damit gewinnt die Aktie +48,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Quanta Services Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 540,00€, mit einem Plus von +9,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Quanta Services ist ein führender US-Dienstleister für Planung, Bau, Modernisierung und Wartung von Stromnetzen, Pipeline- und Telekominfrastruktur. Fokus auf Energiewende, Grid-Modernisierung und Glasfaserausbau. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: MasTec, MYR Group, Primoris. USP: integrierte End-to-End-Projekte, hohe Sicherheitsstandards, starke Kundenbasis bei Versorgern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Quanta Services Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,18 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quanta Services Aktie damit um -11,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Quanta Services einen Anstieg von +39,70 %.

Während Quanta Services heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,46 %.

Quanta Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,14 % 1 Monat -19,11 % 3 Monate -7,18 % 1 Jahr +40,88 %

Informationen zur Quanta Services Aktie

Stand: 30.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 150 Mio. Quanta Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,34 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Quanta Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quanta Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.