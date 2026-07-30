Micron, Samsung, Sandisk – Die Rückkehr der Vernunft

Während überhitzte Chip- und Momentum-Titel spürbar korrigieren, erleben totgesagte Qualitätstitel wie Unilever und Rheinmetall ein starkes Comeback. Erfahren Sie in unserem aktuellen Marktkommentar, warum diese Verschnaufpause an den Börsen gesund ist, was der Rücksetzer bei Gold und Silber bedeutet und wie Sie die anhaltend hohe Volatilität mit den passenden Zertifikaten gezielt für Ihr Depot nutzen können.

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