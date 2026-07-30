Renforth Resources meldet Gold- und Silberergebnisse der Oberflächenschlitzproben aus der zu 100 % unternehmenseigenen Goldlagerstätte Parbec in Malartic, Quebec

Schlitz 51 – 2,97 g/t Au über 10,2 m einschließlich Silber-Unterabschnitten von 2,48 g/t Ag über 2 m, 1,93 g/t Ag über 1 m und 4,42 g/t Ag über 1,75 m, wie nachstehend näher beschrieben

Schlitz 58 – 8,02 g/t Au über 2,55 m einschließlich 28,77 g/t Au und 3,6 g/t Ag über 0,6 m

TORONTO, Ontario – 30. Juli 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) („Renforth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, positive Ergebnisse der Schlitzproben aus seiner zu 100 % unternehmenseigenen Goldlagerstätte Parbec bekannt zu geben, die an das Konzessionsgebiet der Canadian Malartic Mine von Agnico Eagle in Malartic, Quebec, angrenzt. Wie bereits gemeldet, legte Renforth im vor kurzem freigelegten Bereich des Tagebaus, der Teil der MRE von April 2025 für Parbec ist, acht Schlitze mit Längen zwischen 0,85 m und 24,5 m durch verschiedene Lithologien an. Fünf der angelegten Schlitze ergaben Goldanalysewerte über dem Cut-off-Gehalt von 0,27 g/t Au, der in der MRE von April 2025 angewandt wurde; für diese wurde zur Ressourcenberechnung auf NSR-Basis auch ein Preis von 2.100 USD zugrunde gelegt. Die beiden oben genannten und nachstehend näher beschriebenen herausragenden Schlitze enden innerhalb der Mineralisierung und bleiben offen.

Über die nachstehend aufgeführten Probenergebnisse hinaus möchte Renforth die Aktionäre darüber informieren, dass mehrere zusätzliche kleine Schlitze in den bei Abschluss der Boden- und Drohnenkartierung im freigelegten Bereich von Parbec identifizierten Felsit geschnitten wurden; die Ergebnisse dieser Proben stehen noch aus. Renforth möchte die Aktionäre ferner darüber informieren, dass ein kleines Bohrprogramm gestartet wurde, das auf Unterteufungen der generellen Bereiche von Schlitz 51 und Schlitz 58 abzielt, die sich in der Nähe des Cadillac Break am östlichen Ende des Schürfgebiets befinden.

„Ich freue mich, dass wir das Vorhandensein einer zuvor unbekannten Goldmineralisierung an der Oberfläche innerhalb des Tagebaubereichs unserer Mineralressourcenschätzung für die Goldlagerstätte Parbec nachweisen konnten. Insgesamt sind sowohl ich als auch unser gesamtes technisches Team von den Ergebnissen dieser Kampagne zur Freilegung und Schlitzprobenahme beeindruckt. Ich hatte dieses Programm im Spätherbst 2025 mit einer Idee gestartet. Wie es bei Explorationsarbeiten, selbst bei der Erkundung einer bereits bekannten Goldlagerstätte, vorkommen kann, kann es sich auszahlen, wenn man auf den unkonventionellen Weg setzt, und in der Explorationsgeschichte von Renforth hat sich das Freilegen jetzt schon zum dritten Mal für Renforth bezahlt gemacht. Es ist eine kosteneffiziente Methode, um eine enorme Menge an Daten zu gewinnen; dass der Datensatz auch hochgradige Goldgehalte enthält, ist ein zusätzlicher Bonus“, erklärt Nicole Brewster, President und CEO von Renforth.