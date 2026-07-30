Daimler Truck Aktie - Positives Chart-Signal

Das ist ein schönes charttechnischer Signal: Die Aktie von Daimler Truck überwindet das Hoch von 2024 und bricht damit zugleich aus einer Dreiecksformation aus. Am 22. Juli hatte der Lkw-Bauer per Ad-hoc-Meldung seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erhöht. Könnte der jüngste Anstieg Auftakt zu weiteren Kurssteigerungen sein? Weiterlesen