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    Reply S.p.A: Halbjahresbericht 30.06.2026 genehmigt – Anleger beachten

    Der Vorstand legt den Finanzbericht zum 30. Juni 2026 vor: Umsatz und Ergebnis steigen deutlich, die Profitabilität bleibt auf hohem Niveau stabil.

    Reply S.p.A: Halbjahresbericht 30.06.2026 genehmigt – Anleger beachten
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    • Der Vorstand hat den halbjährlichen Finanzbericht zum 30. Juni 2026 genehmigt.
    • Der Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2026 beträgt 1.311,9 Mio. EUR, ein Anstieg von 7,4% gegenüber dem 1. Halbjahr 2025.
    • Das EBITDA beläuft sich auf 233,2 Mio. EUR, das 17,8% des Umsatzes entspricht (gegenüber 223,7 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2025).
    • Das EBIT beläuft sich auf 189,7 Mio. EUR, das 14,5% des Umsatzes entspricht (gegenüber 188,4 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2025).
    • Der Gewinn vor Steuern beläuft sich auf 194,1 Mio. EUR, 14,8% des Umsatzes (gegenüber 179,4 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2025).
    • Im zweiten Quartal 2026 betrug der Umsatz 667,0 Mio. EUR (+8,7% YoY); EBITDA 121,2 Mio. EUR; EBIT 94,6 Mio. EUR; Gewinn vor Steuern 94,3 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Reply ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von Reply lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 109,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,39 % im Minus.


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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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