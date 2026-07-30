Reply S.p.A: Halbjahresbericht 30.06.2026 genehmigt – Anleger beachten
Der Vorstand legt den Finanzbericht zum 30. Juni 2026 vor: Umsatz und Ergebnis steigen deutlich, die Profitabilität bleibt auf hohem Niveau stabil.
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- Der Vorstand hat den halbjährlichen Finanzbericht zum 30. Juni 2026 genehmigt.
- Der Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2026 beträgt 1.311,9 Mio. EUR, ein Anstieg von 7,4% gegenüber dem 1. Halbjahr 2025.
- Das EBITDA beläuft sich auf 233,2 Mio. EUR, das 17,8% des Umsatzes entspricht (gegenüber 223,7 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2025).
- Das EBIT beläuft sich auf 189,7 Mio. EUR, das 14,5% des Umsatzes entspricht (gegenüber 188,4 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2025).
- Der Gewinn vor Steuern beläuft sich auf 194,1 Mio. EUR, 14,8% des Umsatzes (gegenüber 179,4 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2025).
- Im zweiten Quartal 2026 betrug der Umsatz 667,0 Mio. EUR (+8,7% YoY); EBITDA 121,2 Mio. EUR; EBIT 94,6 Mio. EUR; Gewinn vor Steuern 94,3 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Reply ist am 30.07.2026.
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